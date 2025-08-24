Ad Asti le opere di Paolo Conte

redazione Modifica articolo

24 Agosto 2025 Culture

ATF

“Paolo Conte. Original” è la mostra visitabile dal 5 novembre al 25 gennaio 2026 ad Asti. Curata da Manuela Furnari e presentata dalla Fondazione Asti Musei con Arthemisia, a Palazzo Mazzetti, l’esposizione mette al centro la vena artistica di un musicista che ha sempre amato la pittura, con opere che ripercorrono la sua vita con spirito ironico e poetico.

Una prima grande esposizione artistica di Paolo Conte che per anni si è dedicato all’arte e ha mantenuto uno stretto legame con l’immagine. Un legame che è inevitabilmente connesso alla sua musica.

Colori, linee e varie forme artistiche portano lo spettatore nel mondo artistico e musicale di Paolo Conte con un mix di malinconia e eleganza. Un’opportunità per scoprire l’animo più profondo di una figura appassionata di arte visiva e musicale, anche cantautore amante del jazz e, ancora, un avvocato.