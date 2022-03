‘Wonder Woman’: stasera, martedì 8 marzo 2022, su Italia 1 il film con Gal Gadot: trailer e trama

GdS

8 Marzo 2022 - 09.36 Giornale dello Spettacolo

Preroll

‘Wonder Woman’, il film del 2017 diretto da Patricia Lea Patty Jenkins, è in onda stasera, martedì 8 marzo 2022, su Italia 1. Ecco il trailer e le anticipazioni sulla trama del film sulla supereroina che ha il volto dell’attrice Gal Gadot.

OutStream Desktop

Top right Mobile

‘Wonder Woman’: trama e trailer

Middle placement Mobile

‘Wonder Woman’, tratto dall’omonimo fumetto ideato nel 1941 per volere dello psicologo William Moulton Marston e del disegnatore Harry G. Peters, narra di Diana, figlia della regina amazzone Ippolita. Lazia Antiope allena Diana fin da piccola affinché un giorno possa diventare una valorosa guerriera e ricoprire il ruolo di principessa delle Amazzoni.

Dynamic 1

Una vita trascorsa ad allenarsi quindi per uno scopo. Essere pronta a combattere Ares. Quest’ultimo voleva prendere il sopravvento su Zeus e le sue guerriere ed è sempre stato pronto a distruggere ogni cosa per avere il potere, compresa l’isola di Themyscira dove vive Diana. Proprio in questo luogo paradisiaco è nascosta anche l’unica arma che Zeus donò alle amazzoni per uccidere Ares e proteggersi dalla sua collera.

Un giorno, un pilota americano di nome Steve Trevor giunge sull’isola. È in evidente difficoltà tant’è che è costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza con il suo velivolo e viene salvato proprio da Diana. Messo in salvo, Steve le racconta che nel mondo da dove proviene sta avvenendo un conflitto terribile che sta decimando vite umane. Le truppe tedesche che lo inseguivano lo trovano e iniziano una battaglia con le guerriere amazzoni.

Dynamic 2

Steve ha una missione da portare a termine. C’è un’arma terribile, il gas mostarda della Dottoressa Poison, che potenzialmente potrebbe uccidere gli Alleati e il suo compito è quello di avvertirli. Così Diana parte con Steve per il fronte per combattere e salvare le truppe americane da questo pericolo imminente.