‘Chi l’ha visto?’, stasera speciale Ucraina: gli appelli di chi cerca amici e familiari dispersi in guerra

2 Marzo 2022 - 09.58 Giornale dello Spettacolo

‘Chi l’ha visto?’ torna con il suo appuntamento del mercoledì su Rai 3: Federica Sciarelli conduce lo storico programma di servizio pubblico che aiuta familiari e amici a trovare le persone scomparse. La puntata di stasera, mercoledì 2 marzo, verterà sul conflitto in Ucraina: raccolti gli appelli e le storie di chi si trova in Italia e cerca notizie di familiari e amici che adesso si trovano in mezzo alla guerra.

Si affronta anche il misterioso caso di Chiara, la donna di Roma che prima di scomparire era andata a vivere in albergo dopo che qualcuno le aveva svuotato la casa. E ancora la donna di Palermo che si sarebbe suicidata ma il compagno ha dato tre diverse versioni che non convincono la famiglia.

E’ possibile guardare la puntata di Chi l’ha Visto? in streaming alle 21:20, nella sezione dei canali in diretta del sito RaiPlay, il servizio streaming gratuito del servizio pubblico. Dopo la messa in onda della puntata, questa sarà disponibile on-demand nella pagina di RaiPlay dedicata al programma.