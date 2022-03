Cartabianca, stasera su Rai 3 speciale guerra in Ucraina: fin dove si spingerà l’invasione russa?

GdS

1 Marzo 2022 - 09.16 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Torna #cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda stasera su Rai 3 alle 21.20. Ecco di cosa si parlerà nella puntata del 1 marzo 2022.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A #cartabianca, stasera su Rai 3, si parlerà dell’invasione russa in Ucraina: quanto Quanto durerà e fin dove arriverà? E che conseguenze avrà sugli equilibri internazionali e sul futuro dell’Europa?

Middle placement Mobile

Temi importanti che la conduttrice Bianca Berlinguer tratterà con gli ospiti: politici, giornalisti, opinionisti ed esperti pronti ad animare il dibattito su tutti i temi in scaletta nel corso della nuova puntata.

Dynamic 1

Potrete seguire il talk di Bianca Berlinguer anche in diretta streaming e successivamente (da domattina) rivederlo in streaming on demand sulla piattaforma gratuita Rai Play.