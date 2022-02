The Good Doctor: stasera il sesto episodio della quinta stagione

GdS

23 Febbraio 2022 - 08.53 Giornale dello Spettacolo

‘The Good Doctor’, la serie con Freddie Highmore, va in onda stasera su Rai 2 con il sesto episodio della quinta stagione. La quinta stagione dovrebbe avere 20 episodi, è iniziata su ABC negli USA lo scorso settembre e riprenderà lunedì 28 febbraio su ABC.

Il quinto episodio di ‘The Good Doctor’ in onda stasera si intitola ‘Solo Bugie’: in ospedale arriva Ilana la prima moglie di Glassman preoccupata per il marito che sembra avere un tumore. Shaun e Lea soccorrono Alma, una ragazza incinta che dopo un incidente stradale, rischia di perdere la bambina. La ragazza viene sottoposta ad un cesareo d’urgenza ma le medicine per curare il bambino sono scadute.

‘The Good Doctor’: dove vedere gli altri episodi.

Le puntate di ‘The Good Doctor’ sono in streaming live su Rai Play. Le altre stagioni sono in replica su Fox, Amazon Prime Video, TimVision e Netflix.