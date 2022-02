Drusilla Foer conquista Sanremo ed è tripudio social: "Un'ambulanza per Pillon..."

globalist

3 Febbraio 2022 - 22.15

In pochi minuti Drusilla Foer, l’ateo ego di Gianluca Gori, ha conquistato il palco di Sanremo e asfaltato tutte le polemiche.

Ironica, simpatica, altera, con una grande presenza nel palcoscenico ha duettato con Amadeus, anzi Amedeo.

Drusilla Foer. La co-conduttrice della terza serata ha accennato un brano, ma il conduttore Amadeus la’h bloccata subito. “Senta, coso: come si chiama? Amedeo? Se ne vada oppure mi chiami il direttore artistico!”.

Peccato che sia lo stesso Amadeus…

“Ma devo presentare il festival tutto il tempo accanto a lei fino alla fine? Un inferno!”, commenta Drusilla. Ma poi si ‘rassegna’ e presenta Massimo Ranieri: lui sì che può cantare…

Tripudio social – da twitter

Boom! Il potere dell’intelligenza, dell’ironia e della classe

In sintesi, #DrusillaFoer: Ambasciatrice di eleganza, fantasia, classe, garbo e intelligenza.

#DrusillaFoer al momento la migliore delle 3 co – conduttrici salite sul palco

#DrusillaFoer E mentre tutti i cantanti , Ranieri compreso, sembrano ritrovare la voce perduta , arriva lei , con la sua classe e la sua eleganza et voilà , il palco si arricchisce di arguzia e ironia. Vai Drusilla!

Pensavo: per ottenere un decimo del cervello di #DrusillaFoer non basterebbero 1000 cervelli di un #Pillon. No, non basterebbero, perché zero x mille uguale ZERO!

Un’ambulanza ha prontamente raggiunto l’abitazione di #Pillon, colpito da un malore dovuto all’apparizione di #DrusillaFoer sul palco dell’Ariston. Le condizioni del senatore sono al momento stabili, nonostante l’omofobia sia >300