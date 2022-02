Chi è Drusilla Foer, l'artista stasera a Sanremo che ha fatto infuriare Pillon

globalist

3 Febbraio 2022 - 19.21

La conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2022 è Drusilla Foer: artista creata dal fotografo toscano Gianluca Gori, che ne veste i panni femminili, Drusilla è il personaggio di un’anziana vedova di Milano, molto arguta e colta, con molto buon gusto.

Drusilla è tecnicamente un ‘travestito’, dall’inglese ‘crossdresser’, ossia un uomo che si cala nei panni di una donna. ‘Travestito’ è un termine ormai considerato offensivo e antiquato, anche perché non riesce a racchiudere la complessità di un mondo che va da personaggi en travesti come Drusilla fino alle drag queen. Foer non si definisce una drag queen, che sono solitamente molto esagerate e volutamente carnevalesche.

Nata su Instagram dove ha attualmente 200mila follower, Drusilla ha cavalcato il successo negli ultimi anni con tour in teatro e persino con un libro, ‘Tu non conosci la vergogna. La mia vita eleganzissima’.

Stamattina, in conferenza stampa, Foer ha dichiarato: “Dovevo essere la figura scandalosa di questo Festival, ma non mi sembra che ne manchino, sia tra gli ospiti sia tra gli artisti in gara”. La sua partecipazione è comunque invisa a molti reazionari, tra cui Simone Pillon, che aveva scritto, al tempo dell’annuncio, che Sanremo è diventata sede della ‘lobby gender’.