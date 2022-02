Sanremo 2022, i look della prima serata: Mahmood e Blanco conquistano tutti

globalist

2 Febbraio 2022 - 09.03

di Elena La Verde

Rompere il ghiaccio sul palco dell’Ariston può essere difficile. Lo è, non solo per chi è al suo debutto, ma anche per chi ha alle spalle diversi anni di carriera. Le emozioni che, a volte possono fare anche dei brutti scherzi, sono spesso in ballo nella vita di un cantante e ne costituiscono la parte fondamentale del suo percorso artistico. E’ sempre una sfida, una continua avventura nello scoprire la propria identità, nel reinventarla e nel saperla esprimere in ogni sua forma e mezzo, non solo attraverso i testi e le melodie di una canzone, ma anche con l’abbigliamento, il look e la moda. E’ tutto l’insieme che fa lo stile di un artista.

E si sa, essere artisti, in ogni senso, non è affatto facile.

Questo discorso lo ha capito molto bene Achille Lauro, che è stato il primo tra i cantanti in gara ad esibirsi e lo ha fatto nel suo stile unico ed irriverente, che può essere amato o odiato dal pubblico, senza alcuna mezza misura. A torso nudo e con indosso un paio di pantaloni in pelle Gucci, senza scarpe e gioielli, ha cantato insieme all’Harlem Gospel Choir la sua “Domenica”, inscenando addirittura un battesimo, che sui social ha scatenato molte chiacchiere, tra chi ha storto il naso e tra chi lo ha applaudito virtualmente, soprattutto per il suo look e la sua performance.

Il secondo cantante in gara Yuman ha puntato su un outfit essenziale e senza fronzoli. Come riportato su The Post Internazionale, la stylist Camilla Carè ha fatto sapere che il “suo stile sarà disinvolto e pulito, capace di giocare con la tradizionale silhouette maschile, reinterprentandola”. Non è male, ma speriamo che possa osare di più nelle prossime serate.

A seguire è Noemi, che sui social è stata paragonata ad una dea dell’Olimpo. Eterea e sensuale al tempo stesso, con il suo abito lungo in chiffon rosa cipria di Alberta Ferretti, impreziosito dai gioielli Bulgari, ha convinto tutti. E con la sua voce, ha incantato tutti.

Sulla stessa scia, è anche Gianni Morandi, che ha sfoggiato uno smoking firmato Armani. Elegante e classico, ma con un tocco originale rappresentato dalla fantasia a jacquard della giacca. Approvato sui social, soprattutto quando ha gridato al “Fantasanremo”.

Hanno scelto un outfit total black La Rappresentante di Lista: con un look firmato Moschino by Jeremy Scott, il duo si è presentato in modo cool, grintoso e sofisticato. Il tutto, abbinato al loro pezzo ironico “Ciao ciao”. Si vede che per entrambi questa edizione vuole forse segnare un cambio di rotta.

I toni del nero prevalgono anche nell’outfit di Michele Bravi, che indossa un completo di Cavalli by Fausto Pugliese. Ad attirare l’attenzione è stata soprattutto la sua originale giacca, che presenta delle applicazioni roseali di colore Tiffany lungo le maniche. Il web ha promosso la sua scelta come poetica, in quanto è un richiamo al suo brano “Inverno dei fiori”. Bastano solo tre parole per descriverlo: delicato, fragile e poetico.

Sul nero, anche Massimo Ranieri, in uno smoking Versace: essenziale, ma molto elegante. La semplicità è ciò che lo ha contraddistinto.

Contemporanei e sofisticati sono Mahmood e Blanco. Tra i favoriti di questa edizione, sono stati eletti la coppia più cool di questa sera. Sono come il giorno e la notte, ma insieme fanno tremare il palco. Il primo ha sfoggiato un look in Prada, composto da un blazer e pantaloni oversize. Il secondo ha osato di più con le trasparenze di Maison Valentino e con un lungo mantello ad accompagnarlo nella camminata.

A spezzare il nero, è stata la giovane cantante spagnola Ana Mena con un mini dress rosso ciliegia firmato Armani. Il suo look è in stile anni ’90: il semi-raccolto con due ciuffi laterali e il trucco labbra dal contorno più scuro, ne sono la prova inconfondibile. Sul web divide: alcuni hanno bocciato il suo stile, altri invece hanno elogiato la sua performance, commentando che ricordava quella di una vera popstar latinoamericana.

Sceglie la pelle Rkomi, che ha vestito Etrò. Grintoso e cattivissimo, non ha convinto tutti: il popolo del web scherza sul suo look, paragonandolo a Batman. La stessa sorte è toccata anche a Dargen D’Amico con il suo completo rosa e gli occhiali futuristici: “mi ricorda il look tipico di una festa dei liceali”, scrive qualcuno. “Insegnami a vivere con leggerezza”, azzarda qualcun altro. Quasi all’insegna dei meme.

Chiude la scaletta dei cantanti in gara l’esibizione di Giusy Ferreri. Elegantissima, con il suo abito nero lungo firmato Philipp Plein, caratterizzato da uno scollo all’americana e uno spacco profondo. Il look si abbina alla sua personalità. Promossa.

Tra gli ospiti, non sono passati inosservati i Maneskin con il loro completi firmati Gucci, presentati durante sia la prima che la seconda uscita sul palco: prima in nero, poi in bianco, entrambi i look presentano un forte mood anni ‘70 e ‘80. Per loro, standing ovation da parte dei fan sui social: nient’altro è da aggiungere.

Grande entusiasmo anche per il tennista Matteo Berrettini con il suo smoking di Hugo Boss. Elegante, anzi elegantissimo, ha messo d’accordo tutti.

Orietta Berti, invece, con il suo look stravagante, ha fatto divertire il pubblico sui social: “Date una medaglia al suo stilista”, scrivono.

Infine, ma non per importanza, Amadeus, Fiorello e Ornella Muti hanno conquistato tutti con i loro cristalli: Amadeus ha aperto la kermesse e ha brillato sotto le luci dei riflettori con uno smoking blu notte, firmato Gai Mattiolo, corredato da cristalli in tono; Fiorello ha convinto con la sua camicia impreziosita da cristalli, in un completo di Armani; Ornella Muti, che ha accompagnato la conduzione della prima serata, ha catturato l’attenzione sia con l’abito a sirena in tulle color carne, ricamato da cristalli Swarovski sia con il secondo abito total black.

Dunque, per questa prima serata, è tutto; nel lungo percorso delle prossime serate, dove la moda, la musica e l’arte tendono a combaciare, ci aspettiamo di vedere ancora tanto altro.

Ma, al momento, va bene così.