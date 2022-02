Sanremo 2022, ecco chi è Maria Chiara Giannetta: la co-conduttrice che accompagnerà stasera Amadeus

globalist

4 Febbraio 2022 - 12.41

Preroll

Dopo lo strepitoso successo di Blanca, serie tv Rai, Maria Chiara Giannetta, 29 anni, è stata chiamata ad affiancare Amadeus oggi, venerdì 4 febbraio 2022, per la conduzione della quarta serata del Festival di Sanremo. Giovane attrice pugliese, si è divisa fra teatro e produzioni televisive interpretando anche il ruolo di Anna Olivieri nella serie ‘Don Matteo’.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ad assicurarle il successo è stato poche settimane fa il ruolo di protagonista in Blanca, la fiction di Rai1 in cui ha interpretato una brillante investigatrice non vedente. Laureata in Lettere e Filosofia, Maria Chiara Giannetta ha avuto la sua prima esperienza musicale partecipando al video del singolo ‘Sembro matto’ di Max Pezzali per la regia di regia di Cosimo Alemà.