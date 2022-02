Sanremo omaggia la grande Raffaella Carrà

redazione

6 Febbraio 2022

In tanti sui social hanno espresso il desiderio di vedere sul palco dell’Ariston un omaggio a Raffaella Carrà.

La conferma è arrivata oggi, con un’ovazione generale da parte del pubblico. Un omaggio voluto da Amadeus, dal direttore di Rai1 Stefano Coletta e curato da Valeria Arzenton, legato all’anteprima mondiale del musical “Ballo Ballo”, tratto dal film “Explota Explota”, di cui la Arzenton ha acquisito i diritti esclusivi in ambito musical.

Repubblica ha riportato le parole di Arzenton, che ha definito il musical: “un’opera italiana fatta di bellezza, talento e eccellenza, destinata ai palcoscenici internazionali di maggior prestigio. Oggi più che mai sentiamo il peso e l’onore di rappresentare un’opera che celebrerà per sempre la musica, la classe, l’ironia e la vitalità di Raffaella Carrà, un’artista che è stata icona, mito e ispirazione per me e per moltissime donne di ogni generazione”.

Si è trattato di un breve medley dei grandi successi del mito della musica e della televisione italiana, accompagnato da un corpo di ballo, sulle coreografie di Laccio e il coordinamento artistico di Sergio Iapino.

Le ballerine hanno indossato parrucche che, con nostalgia, ricordano l’iconico taglio di Raffaella. Al centro, una ballerina di spalle, che balla senza però mostrare mai il volto, e alla fine del medley, prende una valigia, sale le scale dell’Ariston ed esce di scena, mentre si sente la voce di Raffaella dire: “Guarda questa Carrà è riuscita a emozionarvi un’altra volta”.

