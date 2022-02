Sanremo, tutti pazzi per Maria Chiara Giannetta

redazione

5 Febbraio 2022

È Maria Chiara Giannetta la co-conduttrice nella “serata delle cover” di Sanremo, attrice pugliese classe 1992, nota al pubblico per i ruoli di Anna Olivieri in “Don Matteo” e Blanca Ferrando in “Blanca”.

Spigliata al punto giusto, con una nota d’imbarazzo, è scesa dalle scale del teatro sperimentando i look più diversi: un vestito corto, un completo, due vestiti lunghi. Ha scritto e messo in scena con il collega Maurizio Lastrico un “dialogo tra innamorati”, composto da frasi estrapolate dalle più famose canzoni italiane.

Durante il suo monologo ha spiegato com’è riuscita a interpretare il complicato ruolo di Blanca, una detective non vedente. Ha fatto mesi di preparazione in cui, come ha rivelato stasera, girava per casa al buio o bendata. Ma ad aiutarla maggiormente sono stati i suoi “angeli custodi”, cinque guardiani non vedenti, che l’hanno accompagnata per tutte le riprese della serie, e che lei ha deciso di omaggiare portandoli proprio sul palco dell’Ariston.

Visibilmente commossa, ha raccontato le incredibili storie di questi ragazzi, che rappresentano una realtà ancora marginalizzata e poco conosciuta nella televisione e nel cinema italiani. “È bello anche andare oltre ciò che si vede, oltre i pregiudizi e le paure. Perché quello che non conosco è una ricchezza infinita, che mi rende umana”.

Per me che la seguo dai suoi primi episodi in “Don Matteo”, la sua bravura non è una novità. Un’attrice di talento, professionale, fresca, purtroppo ancora non sufficientemente apprezzata (e conosciuta) dal pubblico, ed è un peccato, perché al momento nel panorama televisivo italiano è un vero gioiellino.

Prossimamente al “Fast food delle serie tv” vi lascerò un commento su “Blanca”.

a cura di Vi. Ma.