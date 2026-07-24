Netanyahu vuole far esplodere la polveriera arabica a costo di scatenare ad una guerra totale

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

24 Luglio 2026 - 19.57

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Il “piromane di Tel Aviv” vuole far esplodere la polveriera arabica, anche a costo di scatenare ad una guerra totale, che dal Medio Oriente potrebbe estendersi nel resto del mondo.

Senza scrupoli, Benjamin Netanyahu va dritto alla meta. La sua. Quella che comporta una guerra perpetua che sia centrata sulla distruzione dell’Iran. Poco importa al “piromane” che distruggere il regime teocratico-militare iraniano è qualcosa di assolutamente impraticabile, come peraltro lo era l’annientamento totale di Hamas promesso da Netanyahu. Per “Bibi” e la cricca di criminali messianici che siedono con lui al governo, la guerra è un fine in sé, una missione superiore, ma, più prosaicamente, è soprattutto l’assicurazione sulla loro vita politica.

Ne scrive, con il consueto equilibrio, ricchezza di fonti e profondità di analisi, Amos Harel, che su Haaretz firma un articolato report dal titolo: “I funzionari della sicurezza israeliani avvertono che gli interessi politici di Netanyahu potrebbero riaccendere la guerra con l’Iran

Argomenta Harel: “Con l’avvicinarsi del fine settimana, si moltiplicano i segnali di un’ulteriore escalation su larga scala nel Golfo Persico. I media americani hanno segnalato una possibile intensificazione dell’offensiva militare contro l’Iran. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) sono passate a un livello di allerta più elevato, nell’eventualità che Israele venga coinvolto nella situazione.

Ciò che quasi nessuno osa chiedere ad alta voce, ma che è fonte di grande inquietudine per alcune delle persone a cui verrà affidata la missione d’assalto qualora le Idf tornassero a partecipare alla campagna, è quale sia esattamente l’interesse di Israele nella ripresa della guerra, al di là degli interessi personali del primo ministro Benjamin Netanyahu.

L’obiettivo che sta emergendo dietro la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ordinare tale escalation è quello di riportare l’Iran al tavolo dei negoziati, magari a condizioni migliori. Trump sembra sperare in una settimana di intense azioni militari, seguita dalla ripresa dei negoziati. I generali americani stanno discutendo con le loro controparti israeliane di una «spegnimento esplosivo» – il metodo talvolta utilizzato per domare gli incendi dei pozzi petroliferi. Ma nonostante il netto vantaggio militare degli Stati Uniti, è dubbio che l’Iran ceda facilmente a una pressione militare più concentrata.

A metà giugno, Trump ha abbandonato la maggior parte delle sue richieste, ha firmato il Memorandum d’intesa con Teheran e ha iniziato a ritirare alcune delle sue forze dal Golfo. All’epoca, ha dichiarato ancora una volta, come ama fare, che gli Stati Uniti avevano ottenuto una vittoria storica.

In realtà, il presidente degli Stati Uniti si era stufato dello scontro militare, che aveva fatto schizzare alle stelle il prezzo del carburante negli Stati Uniti, aveva ottenuto un sostegno minimo tra l’opinione pubblica americana e stava esponendo i repubblicani a una bruciante sconfitta nelle elezioni di medio termine di novembre. Il presidente si è aggrappato alle esigue prospettive offerte dal memorandum d’intesa e ha cercato di chiudere la questione.

Tuttavia, gli iraniani hanno ritirato il loro accordo. Non è del tutto chiaro quale ruolo abbia svolto nella decisione il leader supremo, Mojtaba Khamenei, che non è apparso in pubblico. Quello che si sa è che il gruppo di leadership intransigente che lo circonda ha scelto di alzare la posta in gioco. All’inizio di luglio, il regime, molto preoccupato per la debacle economica – l’economia è crollata ulteriormente sulla scia della guerra iniziata a febbraio – ha rinnovato i suoi attacchi alle navi che transitano nello Stretto di Hormuz lungo la rotta meridionale, vicino alla costa dell’Oman.

Teheran sta tentando di imporre con la forza un nuovo accordo in base al quale potrà riscuotere un pedaggio dalle navi in transito a Hormuz, per far affluire denaro nelle proprie casse. La leadership sembra non fidarsi degli americani, preoccupata che le promesse dell’accordo non vengano onorate.

I servizi segreti israeliani e americani stimano che i danni di guerra inflitti all’Iran ammontino a 200-250 miliardi di dollari, più della metà del PIL annuale del Paese. Si tratta di cifre enormi, e il danno si riflette anche nelle crescenti difficoltà (evidenti già prima della prima campagna, nel giugno 2025) nell’approvvigionamento idrico ed elettrico di vaste aree dell’Iran. Una domanda ricorrente è se sia possibile individuare in anticipo un punto di rottura, oltre il quale le masse torneranno in piazza, analogamente ai disordini che il regime ha represso brutalmente lo scorso gennaio.

Dalle notizie che giungono, sembra esserci una frattura interna ai vertici del regime – tra la fazione intransigente degli ex membri della Guardia Rivoluzionaria e il gruppo leggermente più moderato, le cui figure di spicco sono il presidente Masoud Pezeshkian e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. I due hanno recentemente denunciato pubblicamente i danni causati dalla guerra, la distruzione delle acciaierie e dei giacimenti di gas, nonché la conseguente instabilità interna.

Israele sta avendo difficoltà a decifrare il carattere del giovane Khamenei. Mojtaba continua a tenersi in ombra e risponde in ritardo alle richieste del suo staff di chiarimenti sulle sue posizioni. Anche suo padre a volte si comportava in modo simile, per prendere le distanze dal processo decisionale in corso. C’è una notevole tensione tra i due gruppi; le comitive delle figure di spicco del campo meno radicale sono state bersagliate con pietre durante il funerale di Ali Khamenei, la Guida Suprema assassinata.

La mancanza di chiarezza ai vertici crea occasionalmente confusione nei processi decisionali di Teheran. Sembra che l’attacco contro l’Arabia Saudita della scorsa settimana, il primo in quattro mesi, sia stato compiuto in contrasto con la direttiva ufficiale del regime. All’inizio di questa settimana si è verificato un “effetto a catena”, quando l’Iran ha lanciato missili contro la città giordana di Aqaba, situata vicino a Eilat, e frammenti provenienti dalle intercettazioni giordane sono caduti sul territorio israeliano.

Ogni notte, gli aerei americani attaccano obiettivi nel sud dell’Iran e, più recentemente, anche nel centro del Paese. Oltre a obiettivi prettamente militari (ad esempio batterie antiaeree, installazioni radar e posti di comando), vi sono primi segnali che indicano che siano in corso attacchi contro grandi infrastrutture. Mercoledì, Trump ha minacciato di bombardare ponti, strade e persino centrali elettriche in risposta agli attacchi iraniani contro le navi.

Nel frattempo, Israele ha riportato il progetto nucleare al centro del dibattito. Fonti israeliane hanno informato il Wall Street Journal – che per l’Ufficio del Primo Ministro sta diventando uno dei canali preferiti per le fughe di notizie controllate, una versione aggiornata del quotidiano tedesco Bild – sui pericoli che si celano nella ‘Pickaxe Mountain’. È in questo sito, vicino all’impianto nucleare di Natanz, che lo scorso autunno gli iraniani hanno trasferito centrifughe avanzate, approfittando della pausa tra le due campagne condotte da Israele e dagli Stati Uniti contro di loro.

Si ipotizza inoltre che parte dell’uranio arricchito sia stata trasferita in quel sito protetto, situato in profondità nel sottosuolo. Ad oggi gli Stati Uniti non lo hanno attaccato, apparentemente perché non dispongono di munizioni in grado di penetrare a quella profondità. Il motivo alla base della fuga di notizie al Wall Street Journal sembra chiaro: ricordare all’opinione pubblica che Hormuz non è l’unica questione in gioco e che la guerra era originariamente intesa per affrontare la minaccia nucleare iraniana.

A seguito dell’articolo del WSJ, il canale israeliano Channel 14, favorevole a Netanyahu, ha riportato la notizia di una visita di una delegazione israeliana a Washington. Su Axios, Barak Ravid ha aggiunto i dettagli: il capo del Mossad, Roman Goffman, era a capo della delegazione, che ha messo in guardia gli americani sui pericoli di Pickaxe Mountain. La scelta del messaggero in questo caso è stata interessante: l’intelligence militare non sembra particolarmente preoccupata dall’emergere di una nuova minaccia, mentre l’Aeronautica Militare israeliana ammette che Israele non ha modo di attaccare e distruggere le centrifughe dall’alto.

Sebbene Trump continui a promettere che l’Iran non avrà mai una bomba nucleare, i suoi pensieri vagano verso altri aspetti del conflitto, in particolare le conseguenze economiche della chiusura dello Stretto di Hormuz (il presidente non parla più del programma missilistico iraniano).

Allo stesso tempo, i portavoce della propaganda di Netanyahu stanno incessantemente disseminando indizi su vari canali riguardo a un imminente attacco israeliano.

Sembra quasi che stiano cercando di indurre gli iraniani a credere che Israele abbia già ricevuto il via libera da Trump per attaccare, e quindi di spingerli ad attaccare per primi Israele, fornendo così alla risposta israeliana una legittimità internazionale.

Netanyahu ha rivelato alcuni dei suoi calcoli all’inizio di questa settimana. Se la guerra in Iran dovesse riprendere, prenderà in considerazione l’annullamento delle primarie del Likud – risparmiandosi così il grattacapo di vedere eletta una lista poco attraente.

L’intera vicenda solleva grandi interrogativi – interrogativi che stanno filtrando anche nelle sale operative e nei posti di comando. Se si trattasse solo di un altro round della durata di una o due settimane, il cui obiettivo non fosse rovesciare il regime (cosa in cui abbiamo già fallito lo scorso marzo), né eliminare il progetto nucleare e il programma missilistico, allora il guadagno che Israele se ne aspetterebbe non sarebbe commisurato al grado di rischio che comporta.

In tal caso, Israele rischia di spendere altre decine di miliardi di shekel, mettere in pericolo i propri piloti e aerei e subire ulteriori attacchi missilistici sul proprio territorio, il tutto senza modificare in modo significativo la situazione né risolvere il problema più grave di tutti: i 440 chilogrammi di uranio arricchito al 60 per cento che l’Iran detiene nel sito di Fordo.

La guerra in Iran ha preso una piega decisamente negativa ed è ben lontana dalle ambizioni descritte a febbraio. Non ci sono più soluzioni facili e nemmeno proseguire i negoziati senza alcuna escalation promette risultati positivi. Una direzione alternativa che potrebbe produrre risultati a lungo termine prevede che gli Stati Uniti continuino a esercitare pressioni su Hormuz, nella speranza che l’economia iraniana raggiunga il punto di rottura e magari spinga le masse iraniane, frustrate, a tornare in piazza.

Ma i vertici della sicurezza israeliana – il capo di stato maggiore delle Idf, il comandante dell’aeronautica militare, il direttore dell’intelligence militare e i capi del Mossad e del servizio di sicurezza Shin Bet – non possono ignorare le domande che vengono poste dalla base, finora in modo educato e con relativa moderazione: in che modo Israele può trarre vantaggio da un altro round? Quali sono i rischi? E in che modo tutto questo va a vantaggio degli interessi politici di Netanyahu?

La ripresa degli incidenti nello Stretto di Hormuz sta causando una nuova ondata di ansia nei settori petrolifero e marittimo. In precedenza, sembrava che il protocollo d’intesa (MOU) potesse stabilizzare in qualche modo la situazione in quella via navigabile.

A ciò si è aggiunta l’ultima mossa iraniana, attuata tramite gli Houthi nello Yemen: il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Gli Houthi minacciano esplicitamente di attaccare i porti sauditi, nonché le navi coinvolte nel commercio con i sauditi. Negli ultimi giorni, rapporti interni del settore marittimo hanno innalzato il livello di rischio per le navi saudite a «critico» e per tutte le altre navi nella regione a «alto».

Ancora una volta, il risultato atteso sarà la chiusura quasi totale della rotta marittima del Mar Rosso. Per il porto israeliano di Eilat, che è rimasto quasi completamente inattivo dal 7 ottobre, questa notizia non cambierà granché.

D’altra parte, l’Arabia Saudita ha ottenuto un risultato strategico straordinario con l’accordo siglato con gli Stati Uniti per un progetto nucleare civile nel regno. Gli esperti nucleari in Israele e in Occidente avvertono che questo è l’inizio di una china pericolosa: nella regione potrebbe innescarsi una nuova corsa agli armamenti, finalizzata all’acquisizione di energia nucleare civile. Paesi come la Turchia e l’Egitto non vorranno restare indietro, e Cina e Russia non accetteranno di sottostare a limitazioni mentre gli Stati Uniti scelgono di sviluppare capacità di questo calibro in Arabia Saudita.

Le prime notizie sull’accordo hanno suscitato smarrimento e preoccupazione in Israele. Il progetto saudita è all’ordine del giorno degli Stati Uniti da oltre tre anni, e gli sforzi per realizzarlo, con il consenso israeliano, risalgono all’amministrazione Biden.

Tuttavia, all’epoca – prima del massacro nel Negev occidentale – Israele era un partner chiave nei negoziati, e Washington aveva subordinato tale accordo alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita.

Da quando è scoppiata la guerra nella Striscia di Gaza, con il massacro di palestinesi che ne è seguito, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha perso interesse per la normalizzazione e ha chiarito in diverse occasioni che non intende stipulare un accordo di questo tipo con Netanyahu. La firma dell’accordo sembra dimostrare che l’influenza di Netanyahu su Trump si sta indebolendo – e il primo ministro non ha detto una parola al riguardo.

Tuttavia, giovedì Trump ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che l’accordo sulle capacità nucleari civili dipende dall’adesione dell’Arabia Saudita agli Accordi di Abramo, firmati nel 2020 durante il primo mandato del presidente. Il lungo annuncio di Trump includeva anche un confronto tra i diritti di arricchimento dell’uranio dell’Arabia Saudita e di Teheran (aspetto problematico per gli israeliani), ma ha soprattutto lasciato gli osservatori profondamente confusi.

Trump fa davvero sul serio? Si è corretto per aiutare Netanyahu a respingere le accuse mosse contro di lui? E c’è anche solo un briciolo di possibilità di normalizzazione con i sauditi? Alla base di questi sviluppi c’è la difficoltà di prendere alla lettera ciò che dice Trump, tanto più che il presidente spesso si contraddice. L’incertezza in questo caso ricorda la mancanza di chiarezza sulla questione iraniana”, conclude Harel.

E sull’incertezza fa leva Netanyahu. Per far esplodere l’intero Medio Oriente.