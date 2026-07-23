Rubio dice che per arrivare alla pace in Ucraina serviranno "idee nuove"

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23 Luglio 2026 - 10.39

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Per arrivare alla pace in Ucraina serviranno “idee nuove”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio, spiegando che le proposte avanzate finora non sono riuscite a creare le condizioni per un’intesa tra Mosca e Kiev e che Washington è pronta a contribuire con nuove iniziative diplomatiche qualora si aprisse una reale finestra negoziale.

Parlando dopo l’incontro con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, a margine del vertice dell’Asean nelle Filippine, Rubio ha sottolineato che gli Stati Uniti non hanno modificato la loro politica nei confronti dell’Ucraina, respingendo le ricostruzioni secondo cui Washington starebbe rivedendo il sostegno militare a Kiev.

“Per arrivare alla pace serviranno nuovi concetti e nuove idee”, ha affermato Rubio. “Le proposte discusse finora non erano accettabili per l’Ucraina allora e probabilmente lo sarebbero ancora meno oggi. Se si arriverà a un accordo sarà perché emergeranno soluzioni diverse, e gli Stati Uniti sono pronti a metterle sul tavolo nel momento e nel contesto giusti.”

Rubio ha però invitato a non aspettarsi risultati immediati. “Un accordo non nasce da una conferenza stampa né da un singolo incontro. Richiederà molto lavoro e dovrà basarsi su condizioni che entrambe le parti, Russia e Ucraina, possano accettare.”

Il segretario di Stato ha ricordato che Washington aveva già investito in precedenti tentativi di mediazione, senza ottenere risultati concreti, ma ha assicurato che l’amministrazione americana resta disponibile a riprendere gli sforzi negoziali se le circostanze dovessero cambiare.

Nel suo intervento Rubio ha richiamato anche la posizione del presidente Donald Trump, che considera il conflitto “una guerra stupida e senza senso” e ritiene che gli Stati Uniti debbano utilizzare il proprio peso diplomatico per favorirne la conclusione.

“Il presidente vuole soprattutto che la gente smetta di morire”, ha dichiarato Rubio. “Vuole che finisca il massacro, che l’Ucraina possa tornare a vivere in pace e ricostruire il Paese, e che i giovani russi non continuino a morire sul campo di battaglia.”

Secondo Rubio, Trump è pronto a cogliere qualsiasi opportunità concreta per avvicinare le parti a un’intesa. “Se individueremo un’occasione per fare la differenza, gli Stati Uniti sono pronti a intervenire con tutta la loro influenza. È questo il messaggio che abbiamo trasmesso con coerenza sia alla Russia sia all’Ucraina.”