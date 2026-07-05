Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

5 Luglio 2026 - 18.20

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Con le bombe miravano ad un regime change in Iran. Il risultato ottenuto da Netanyahu e Trump è l’esatto opposto. A darne conto, con la consueta accuratezza analitica e profondità di ragionamento, è uno dei più accreditati analisti israeliani: Zvi Bar’el. Che su Haaretz firma un report dal titolo: “Ai funerali di Khamenei, i nuovi leader iraniani fanno propria la sua eredità di distruzione e ambizione”.

Scrive Bar’el: ““La morte è apparentemente la fine. Ma in politica, spesso è l’inizio di qualcos’altro. Innanzitutto, è una riscrittura del passato, una lotta sulla memoria e un rinnovato sforzo per preservare o ricostruire la legittimità”. È così che il pubblicista iraniano Ali Reza Najafi ha esordito nel suo articolo intitolato “Quando la morte parla il linguaggio del potere”, pubblicato sabato sul sito web filogovernativo Rouydad 24.

I funerali dell’ex leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, iniziati sabato e che dureranno sei giorni fino alla sua sepoltura definitiva nella città di Mashhad, sono stati concepiti innanzitutto come una dimostrazione di potere, sia interno che esterno, e come strumento per la «ricostruzione della legittimità».

Le centinaia di migliaia di cittadini che hanno affollato la torrida capitale, Teheran, insieme ai milioni di altre persone che si uniranno al corteo funebre mentre attraversa diverse città, arrivando persino in Iraq, non sono solo cittadini mobilitati per l’evento, membri della milizia Basij o delle Guardie Rivoluzionarie o funzionari governativi. La maggior parte della popolazione iraniana, che ha un’età media di 34,5 anni, non conosce nessun altro tipo di regime o leader oltre a Khamenei.

Per molti cittadini, egli incarna la loro memoria storica, il successo nell’aver rovesciato il regime dello Scià. La maggior parte di loro non conosce lo Scià in prima persona, ma ne ha sentito parlare solo a scuola, attraverso sermoni o discorsi pubblici. Per loro, Khamenei è il leader che ha aggiunto l’Iran alla lista delle potenze mondiali e che ha riportato l’Iran al suo splendore storico. Si tratta di un pubblico che attende con apprensione la prossima fase della storia del Paese.

Mentre il fondatore della Repubblica Islamica, l’Ayatollah Ruhollah Khomeini, conquistò il Paese con la rivoluzione islamica, a Khamenei fu affidato il compito di stabilizzare e consolidare la rivoluzione, trasformandola in meccanismi di potere, costruendo strutture governative e, in particolare, adattando le politiche interne ed estere alle mutevoli circostanze geopolitiche. Il suo lungo regno, durato 36 anni – in contrasto con poco più di un decennio per Khomeini – ha infuso un contenuto concreto nel principio del «governo del saggio religioso», un termine coniato da Khomeini.

Questo principio ha creato un’identificazione totale tra lo Stato e il leader che lo governa. È proprio qui che risiede il paradosso con cui il «nuovo» regime iraniano, come lo definisce Trump, dovrà fare i conti: la scomparsa dell’Ayatollah Ali Khamenei. Il regime, che ha ottenuto la propria legittimità attraverso una gerarchia guidata da una guida suprema, dovrà ora dimostrare di non dipendere da un unico leader. Ciò sottolinea lo scopo del funerale a cui ha partecipato la massa: colmare l’assenza dell’unico leader con la presenza permanente di uno stile di governo rivoluzionario. Non si tratta di continuità tecnica, politica o organizzativa.

«I grandi funerali di solito non nascono da un semplice e immediato affetto. Dietro di essi c’è uno strato di storia condivisa, sofferenza collettiva, speranze deluse, fallimenti politici e aspirazioni nazionali. Nel congedarsi da un leader, in pratica, le persone si congedano da una parte del proprio io storico. Questo è il motivo per cui a volte le lacrime collettive sgorgano non solo per la perdita di una persona, ma anche per la perdita di una possibilità storica», scrive Najafi.

Quella «possibilità storica» è ora l’obiettivo di una rete di forze che intendono organizzare e guidare gli affari dell’Iran. Per la prima volta dal 1979, non esiste un leader autoritario o «naturale» che eserciti l’autorità e il potere posseduti dai suoi predecessori, qualcosa che si era consolidato e aveva preso forma grazie alle capacità e al talento del leader stesso.

Il figlio del defunto ayatollah, Mojtaba Khamenei, è stato ufficialmente eletto al vertice della piramide, ma non è apparso in pubblico nel momento cruciale in cui l’Iran ha approvato il memorandum d’intesa con gli Stati Uniti su un processo volto a porre fine alla guerra. Lui stesso ha ammesso di aver approvato il memorandum in contraddizione con la sua posizione precedente, quando ha accettato la linea del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale del Paese. Ciò potrebbe significare un cambiamento importante in seguito alla morte di Ali Khamenei.

Per la prima volta, si è discusso su chi stia prendendo le decisioni in Iran al momento. È importante notare che anche il vecchio Khamenei ha dovuto affrontare difficili negoziati con forze interne che avevano cercato di ottenere ulteriore potere per sé stesse. Ebbe uno scontro frontale, ad esempio, con l’allora presidente Mahmoud Ahmedinejad due anni dopo che Khamenei lo aveva sostenuto in una finta elezione presidenziale.

In contrasto con la posizione delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, Khamenei diede anche il suo pieno appoggio alla squadra negoziale che portò alla firma dell’originale accordo nucleare del 2015, con le principali potenze mondiali. Intervenne e si pronunciò su questioni relative alla fiscalità e all’assistenza ai poveri, confrontandosi con presidenti e leader parlamentari. Sapeva inoltre destreggiarsi tra i rivali religiosi che, di tanto in tanto, lo accusavano di non possedere l’autorità religiosa necessaria per guidare il Paese.

Nel gioco politico che sapeva condurre con maestria, Khamenei poteva impedire i colloqui con gli Stati per poi invertire la rotta poco dopo senza suscitare un clamore tale da minare la sua posizione. È quanto è accaduto quando ha coniato il termine «resilienza eroica», con cui ha giustificato la concessione del permesso ai negoziati e la successiva firma dell’accordo. In questo modo, ha potuto creare una vetrina su cui appendere un cartello che proclamava l’«unità dei ranghi», aiutandolo a risolvere le lotte di potere tra i sostenitori e gli oppositori dell’accordo.

Il suo status e le sue radici come uno dei membri fondatori della rivoluzione islamica non erano tuttavia sufficienti. Khamenei si è assicurato una relativa calma attraverso il pagamento di decine di miliardi di dollari ai centri di potere. Durante il suo mandato, le Guardie Rivoluzionarie non solo hanno beneficiato di ingenti finanziamenti per progetti di sviluppo militare e nucleare. Khamenei ha anche trasformato il corpo delle Guardie nella forza economica più importante del Paese, con società e imprese che ora controllano oltre la metà del PIL nazionale.

Ha investito miliardi in istituzioni religiose selezionate e ha approvato l’erogazione di centinaia di milioni a organizzazioni religiose e gruppi senza scopo di lucro per neutralizzare le critiche di matrice religiosa. Allo stesso tempo, ha approvato politiche economiche spericolate, piene di sussidi e benefici diretti ai bisognosi, anche quando ciò significava stampare moneta e iniziare a svuotare il fondo sovrano del Paese – che era stato concepito per finanziare le necessità nazionali solo in caso di emergenza.

Ma la calma pubblica che si era procurato era fragile e temporanea, come è risultato evidente dalle massicce manifestazioni che hanno avuto luogo sullo sfondo delle difficoltà economiche tra il 2017 e il 2019, insieme a decine di altre «piccole» proteste, di natura più settoriale, verificatesi negli ultimi due decenni, e in particolare con l’«insurrezione economica» che ha sconvolto il Paese all’inizio di quest’anno, gettando le basi per la guerra che ha portato alla sua morte alla fine di febbraio.

Khamenei ha lasciato dietro di sé un Paese in rovina ma con una visione, ed è questa l’eredità per cui il regime di nuova costituzione dovrà lottare non solo con gli Stati Uniti ma anche sul piano interno. Sembra già una competizione che potrebbe potenzialmente sfuggire di mano. In assenza di una guida suprema autoritaria che stabilisca dei limiti invalicabili, coloro che fanno parte dei meccanismi del regime stanno cercando di valutare fino a che punto, o con quale profitto, sia possibile spingersi oltre i limiti nei negoziati con gli Stati Uniti. Il loro senso di realizzazione e di vittoria ha una certa base.

Ne sono prova la presa di controllo dello Stretto di Hormuz, la neutralizzazione del coinvolgimento degli Stati del Golfo e il consolidamento di una minaccia militare nei loro confronti come principio strategico, nonché l’affermazione di una «unità dei fronti», almeno tra Iran e Libano, come principio inderogabile. Ciò ha già avverato la previsione di Khamenei secondo cui «l’Iran sarebbe stato uno dei principali attori del nuovo ordine mondiale». In quel nuovo ordine, ha affermato, il potere degli Stati Uniti sarebbe stato ridotto, mentre le «potenze orientali», Cina e Russia, ne sarebbero diventate i leader.

Ma l’adempimento di questa profezia, come Khamenei ha compreso e confermato, richiede, tra le altre cose, negoziati con il grande nemico, a condizione che tali negoziati siano condotti da una posizione di dignità, ovvero con il riconoscimento del potere dell’Iran, piuttosto che cedere alle «prepotenze», come lui stesso le ha definite. In questa fase, sembra che il regime stia cercando con tutte le forze di consolidare il riconoscimento del potere e dello status dell’Iran, e di essere considerato un paese alla pari degli Stati Uniti nonostante la sua evidente inferiorità militare.

La questione da affrontare al termine delle cerimonie funebri è come tradurre tale status in beni tangibili”, conclude Bar’el.

Una conclusione che rimanda ad altro illuminante pezzo, del 2 marzo scorso, scritto da un’altra grande firma del quotidiano progressista di Tel Aviv, Amos Harel, scritto nel vivo della guerra israelo-americana.

Così Harel declinava il titolo del suo pezzo: “I successori di Khamenei non danno alcun segno di resa – e potrebbero spingersi ancora oltre”

“Il regime iraniano si sta preparando da tempo all’eventualità di una guerra. Khamenei ha elaborato personalmente un piano per trasferire il potere ai suoi successori nel caso in cui venisse ucciso. E attualmente gli iraniani non mostrano alcun segno di voler accettare una rapida resa.

Considerato il colpo iniziale subito, l’Iran sta compiendo grandi sforzi per far pagare un prezzo ai propri nemici attaccando Israele, le basi americane nella regione e gli Stati del Golfo[…].Rispetto alla guerra di 12 giorni con l’Iran dello scorso giugno, questa volta il fuoco missilistico iraniano è meno concentrato e più caotico. Gli iraniani stanno prendendo di mira i centri abitati con l’obiettivo di causare il maggior numero possibile di vittime; non sembrano concentrarsi su siti specifici. Il loro più grande successo, a parte le vittime, è che la pioggia costante di missili sin da sabato mattina ha costretto una parte significativa degli israeliani a rimanere nei rifugi e nei bunker per gran parte del tempo dall’inizio della guerra.

I lavoratori del settore high-tech spesso si lamentano di riunioni inutili i cui obiettivi potrebbero essere raggiunti tramite e-mail. La leadership iraniana, composta principalmente da uomini della vecchia generazione, ha insistito nel convocare fisicamente i propri membri nonostante la minaccia di guerra fosse nell’aria.

Khamenei e altri alti funzionari hanno pagato quell’errore con la vita, proprio come è accaduto ad altri alti funzionari iraniani a giugno. La stessa cosa è successa al segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah e ad altri alti funzionari di Hezbollah più volte nell’autunno del 2024.

Non è inconcepibile che anche la decisione di Trump di fornire informazioni di intelligence e di approvare l’assassinio di Khamenei, effettivamente compiuto da Israele, avesse una componente di vendetta. Gli iraniani avevano tentato di assassinarlo nel 2021, dopo che aveva già perso le elezioni del 2020 e, di conseguenza, la presidenza.

L’assassinio di Khamenei, che ha governato l’Iran con pugno di ferro per oltre 35 anni, ha posto fine alla storia di una delle figure più pericolose e dannose del Medio Oriente (anche se, va ammesso, solo all’età di 86 anni). Era pericoloso non solo per i paesi confinanti, ma anche per il suo stesso popolo. Sabato l’analista Karim Sadjadpour ha scritto sull’Atlantic che «Khamenei considerava il rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini non come un contratto sociale, ma come un contratto di locazione predatorio – non negoziabile, imposto dal proprietario, scaduto da tempo».

Per Israele, il fatto che un uomo che aveva preparato un «piano di annientamento» contro di esso sia scomparso dalla faccia della terra è sicuramente una buona notizia. Ma, come al solito, dovremmo essere cauti nel festeggiare mentre la guerra è ancora al culmine. Almeno ufficialmente, una fatwa emessa da Khamenei impediva all’Iran di portare a termine lo sviluppo di un’arma nucleare. I suoi successori potrebbero benissimo ignorare quella fatwa e puntare alla bomba qualora rimanessero al potere.

A lungo termine, coloro che potrebbero succedergli sono gli estremisti fanatici delle Guardie Rivoluzionarie, che non si occupano di questioni teologiche, ma investono tutti i loro sforzi in una lotta sanguinaria contro Israele, l’Occidente e i paesi arabi sunniti. Per ora, almeno temporaneamente, la leadership iraniana sarà guidata da Ali Larijani, capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Anche il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf svolgerà un ruolo chiave…”.

Quattro mesi dopo, l’analisi di Harel è confermata dalle dinamiche interne al regime teocratico-militare iraniano. Cambiano i volti, forse anche lo spessore dei singoli, ma una cosa è certa: il regime change è fallito.

Non solo. Ma per una tragica eterogenesi dei fini, il commander in chief dell’iperpotenza militare mondiale ha finito per rafforzare il nemico. Quello che davvero dà le carte in Iran: non gli ayatollah ma i pasdaran. La guerra di Trump li fa ricchi: in arrivo 300 miliardi di fondi sbloccati per zittire il dissenso da crisi economica.