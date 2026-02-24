Israele dice al mondo: questo è il nostro nuovo volto brutale. Abituatevi

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

24 Febbraio 2026 - 15.03

Così Odeh Bisharat su Haaretz: “Nel 1948, la maggior parte dei palestinesi fu espulsa dalla propria patria. Eppure, il mondo non ha mai smesso di esprimere solidarietà al giovane Paese contro cui gli arabi “si erano sollevati per distruggerlo”. Lo stesso è accaduto nel giugno 1967. Israele ha occupato ed espulso, ma gli israeliani hanno continuato a comportarsi come se fossero loro ad essere stati attaccati dalle persone che avevano espulso e dai residenti dei campi profughi. Il mondo ha creduto a questa assurdità. Questo è il potere delle lacrime.

Ora tutto è stato ribaltato. L’approccio è cambiato completamente. Non ci sono più pianti e lamenti. Ora il governo Netanyahu e parte dell’opposizione stanno mostrando il loro volto aggressivo e messianico, come per dire al mondo: abituatevi al nostro nuovo volto. Se vi piace, bene, se non vi piace, “andate a pavimentare il mare”, come dice un proverbio arabo.

Ascoltare le dichiarazioni degli alti funzionari israeliani è deprimente. Parlano completamente liberamente di affamare la Striscia di Gaza, di considerare i gazawi equivalenti agli Amalek, di non esserci civili innocenti lì, di un proiettile che porta i desideri del presidente israeliano. La nuova tendenza è quella di essere crudi, violenti e privi di empatia per la sofferenza dell’altro. Ed è tutto pubblico.

Il giorno dell’“anima ebraica che anela”, come recita l’inno nazionale israeliano, è passato.

Chiunque sia qualcuno nel governo o nei suoi dintorni è ospitato da un’unica emittente televisiva la cui popolarità sta battendo tutti i record. A giudicare dalle loro dichiarazioni e dalle loro campagne di demonizzazione contro i palestinesi, si potrebbero scrivere accuse in blocco per il tribunale, quello dell’Aia, ovviamente. Non c’è bisogno di sforzarsi per estrapolare una dichiarazione agghiacciante qui, un po’ di brutta incitazione là. Basta registrare e tremare.

La prima è l’ebbrezza del potere. Faremo tutto ciò che vogliamo e nessuno potrà ostacolarci. L’Aipac e gli evangelici sono con noi e attaccheranno chiunque twitti contro di noi. Abbiamo un esercito onnipotente che può arrivare persino nelle camere da letto dei leader regionali. Abbiamo beeper trappola che possono smembrare arti in un secondo. E nessuna risoluzione dell’Onu contro di noi è stata approvata, perché il nostro fratello maggiore ci protegge.

Il secondo motivo è che le persone che un tempo sostenevano la diplomazia pubblica sono giunte in gran parte alla conclusione che non c’è alcuna possibilità che Israele convinca il mondo di essere nel giusto. La vecchia visione, secondo cui gli arabi erano gli aggressori e Israele si limitava a difendersi, è stata superata. Quindi il mondo si abituerà al volto crudele di Israele.

Questo approccio è stato interiorizzato a tal punto che qui la gente crede davvero che l’approccio aggressivo sia ciò che convincerà il mondo e che le altre nazioni sosterranno le vessazioni nei confronti dei palestinesi. Questa interiorizzazione dell’aggressività, della crudezza e della supremazia è così profonda che chi adotta questo approccio pensa addirittura che il mondo sia d’accordo.

David Issacharoff ha scritto di una delegazione di 160 giovani uomini e donne provenienti dalla Germania che sono stati descritti come “futuri leader selezionati con cura. Sono stati portati in Israele alla fine del 2025 dal Ministero degli Esteri e dall’Ambasciata israeliana a Berlino. La descrizione di Issacharoff di ciò che è accaduto durante quel viaggio mostra che Israele ha deciso di togliersi i guanti e di promuoversi senza un briciolo di trucco.

Tra le altre cose, ha riferito che in una discussione sulla violenza dei coloni in Cisgiordania, la guida che accompagnava il gruppo ha minimizzato il problema. Dopo quella conversazione, uno dei partecipanti ha scoperto che la guida aveva scritto in un post su Facebook che “Gaza deve essere svuotata dei suoi abitanti, fino all’ultimo. … E poi deve essere inondata di insediamenti ebraici. … Nessun’altra vendetta sarebbe più appropriata di questa”.

La nostra aggressività e la nostra disperazione nel convincere il mondo si alimentano a vicenda. Di conseguenza, invece di concludere che se il mondo non crede più alla storia degli arabi crudeli che si oppongono ai buoni israeliani, forse Israele dovrebbe adottare una tattica di ricerca della pace, gli israeliani hanno fatto il contrario. Nella loro cecità, credono che il mondo si abituerà e persino applaudirà un Israele crudele che sfida non solo gli arabi, ma tutti i paesi del pianeta”, conclude Bisharat.

Così è. Così si consuma il suicidio della fu “unica democrazia del Medio Oriente”.

Il fascismo israeliano è un carnevale con dei degenerati in testa al corteo

Il fascismo israeliano. Fascismo, no la destra.

Parola forte, j’accuse possente, venato anche da una potente ironia, così Eran Rolnik, sempre su Haaretz: “Non molto tempo fa, ho guardato un dibattito televisivo degli anni ’80 tra il dottor Israel Eldad e il professor Yeshayahu Leibowitz. Si trattava di una discussione accesa sullo status dei territori occupati, che tuttavia si svolgeva all’interno di uno spazio condiviso di linguaggio, ragionamento e responsabilità delle parole. Oggi è difficile trovare una coppia di intellettuali pubblici paragonabile a quella, non perché siano scomparsi i disaccordi, ma perché le condizioni che un tempo rendevano possibili tali polemiche si sono deteriorate. Al loro posto si è affermata una cultura politica in cui lo spettacolo sostituisce la discussione e l’umiliazione sostituisce il giudizio.

Oggi la parola “degenerato” suona come un insulto antiquato, una reliquia del discorso pseudoscientifico del XIX secolo. Eppure, ha riacquistato forza diagnostica, non come descrizione della deviazione umana, ma come lente per comprendere un meccanismo politico-culturale contemporaneo. La posta in gioco non è la degenerazione del corpo o della razza, ma la degenerazione del linguaggio, del pensiero e della cultura politica.

Alla fine del XIX secolo, “degenerazione” funzionava come parola in codice per indicare l’ansia culturale mascherata da abito scientifico.

Psichiatri e pensatori diagnosticavano la “degenerazione” in quasi ogni deviazione dalla norma: criminalità, sessualità, arte. Il neurologo Max Nordau, nel suo bestseller del 1892 “Degenerazione”, cercò di salvare la cultura europea attraverso un feroce attacco alla modernità. A suo avviso, anche il sionismo era destinato a guarire lo spirito e il corpo ebraico dalla degenerazione dell’Europa. La retorica di Nordau, che contrapponeva “sano” a “degenerato”, incarnava la paura del liberalismo e il tentativo di disciplinare la vita stessa in nome della salute.

La psicoanalisi ha ribaltato questa tendenza. Freud vedeva la deviazione come espressione di conflitto psichico, ferita e complessità umana. Al posto della gerarchia morale, proponeva l’ascolto empatico; al posto della diagnosi del decadimento morale, lo sforzo di comprendere il significato represso. È emersa così una profonda critica alla teoria della degenerazione, che aveva dominato la psichiatria all’inizio del XX secolo.

È importante qui distinguere tra decadenza e degenerazione. Gli artisti decadenti operavano con la consapevolezza della crisi: la decadenza affrontava il declino, a volte in modo ironico, a volte con disperazione, ma sempre in modo riflessivo. Non negava il collasso, lo contemplava. Il degenerato, al contrario, normalizza una crisi e prova piacere nell’approfondirla. Se il decadente vive in un senso di fatalità consapevole, il degenerato gestisce quel senso di fatalità come una condizione permanente: la fine del significato, del giudizio e della responsabilità. Non si tratta di un’arte radicale della fine di un’era, ma di una tecnica di appiattimento sistematico del significato. Questa distinzione aiuta a spiegare come un concetto nato dall’ansia culturale del XIX secolo ritorni oggi come tecnica di governo.

Il degenerato contemporaneo di lingua ebraica non è un outsider o una figura marginale. Al contrario: è una figura con aspirazioni chiaramente egemoniche. Non cerca di sfidare chi è al centro della scena, ma di sostituirlo; non di offrire una posizione alternativa, ma di abolire le condizioni stesse dell’esistenza di alternative. La degenerazione contemporanea non è anti-establishment, è anti-pensiero – e proprio per questo serve egregiamente il potere, l’autorità e i sistemi di ricompensa.

Il fascismo israeliano non opera solo attraverso una coerente ideologia dei coloni o un razzismo palese. Né si limita a iniziative legislative draconiane che minano la libertà di espressione e di protesta. Si organizza come una cultura carnevalesca continua, i cui agenti centrali sono i nuovi degenerati: uno spazio in cui la legge si allenta, le gerarchie si confondono e le risate beffarde sostituiscono il giudizio. Si tratta di un carnevale di governo, non di una liberazione dal potere, ma di una liberazione dalla responsabilità.

Per comprendere questo, bisogna tornare al concetto di “carnevale” sviluppato da Mikhail Bakhtin. Per Bakhtin, il carnevale è un evento temporaneo: una sospensione limitata dell’ordine sociale, durante la quale l’autorità viene derisa e il corpo torna al centro della scena. La risata carnevalesca smantella la paura e rende possibile la critica. Proprio per la sua temporaneità, il carnevale non minaccia l’ordine: dopo l’intermezzo, la legge e la gerarchia tornano, leggermente modificate.

Il carnevale israeliano funziona in modo diverso. Ha smesso di essere un evento limitato ed è diventato un clima culturale continuo. La risata non è più diretta al potere, ma è esercitata da esso; la volgarità non mina l’autorità, ma la sostituisce; e la sospensione del giudizio non è un momento di libertà, ma uno stato mentale permanente in cui il confine tra realtà e illusione è sfumato. Invece di un intermezzo, emerge una forma di governo: il rumore e l’umiliazione non sono sottoprodotti del carnevale, ma meccanismi disciplinari del dominio carnevalesco.

Il posto del degenerato israeliano è assicurato al centro della scena pubblica: come membro permanente di una commissione, ministro anziano, “esperto” ad hoc o accademico accreditato che conferisce legittimità a un attacco alla verità. La sua autorità non deriva dalla conoscenza o dal pensiero, ma dalla loro assenza, quando tale assenza è avvolta da un’eccessiva sicurezza di sé e dal disprezzo per tutto ciò che l’ha preceduta.

Accanto ai degenerati c’è una troupe di pseudo-giornalisti, pseudo-creatori e pseudo-artisti che forniscono al nazionalismo e al potere bruto servizi di pubbliche relazioni sotto le spoglie del pluralismo. In nome della “diversità delle voci”, le distinzioni morali sono offuscate; in nome della libertà di parola, l’ideologia violenta è normalizzata come se fosse semplicemente un’altra opinione legittima. Il pluralismo stesso diventa così un espediente carnevalesco, che permette alla malizia di mascherarsi da opinione.

Si instaura un’alleanza informale ma stabile tra l’ideologia messianica e il carnevale degenerato. La destra messianica opera sulla base della teologia, di una visione redentrice e di una serietà totale; il nazionalista degenerato è guidato dalla liberazione, dalla volgarità e dall’ebbrezza del potere. L’ideologia fornisce significato e giustificazione; il carnevale fornisce energia e immunità dalla vergogna.

Uno parla in nome dell’eternità, l’altro agisce in nome del momento. Insieme funzionano come agenti del carnevale politico, sostituendo la polemica con lo spettacolo, la discussione con le urla e la responsabilità con l’“autenticità”. L’anti-intellettualismo non è un malfunzionamento, ma un valore. Ciò che esiste qui non è una polifonia di voci, ma una cacofonia deliberata, rumore mascherato da vitalità.

Una delle manifestazioni più chiare e violente del carnevale dei degenerati è vissuta quotidianamente dai sudditi palestinesi e beduini: negli incontri con i “giovani delle colline”, il braccio sadico e violento dell’ideologia suprematista ebraica, che mette in atto con la forza e il fuoco ciò che le autorità si permettono di articolare solo in modo indiretto.

Questa alleanza tra il potere e i degenerati di strada è incarnata anche nelle immagini quotidiane. La fotografia del ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin che sorride accanto a un criminale che minaccia pubblicamente un ex presidente della Corte Suprema non è casuale. Essa presenta una divisione dei compiti: inquadramento e giustificazione da un lato, minaccia e disponibilità a oltrepassare i limiti dall’altro. La violenza non è una politica dichiarata, ma è presente come rumore di fondo legittimo.

Un modello simile è evidente nella recente espulsione di un esperto di sanità pubblica di alto livello da una discussione alla Knesset sul previsto ritiro di Israele dall’Organizzazione mondiale della sanità. Più che un momento di “differenza di opinione” o di “scambio tra élite”, è stato un rituale carnevalesco: il godimento pubblico dell’umiliazione, la rimozione della conoscenza dallo spazio e il degrado dell’autorità professionale. Il discorso non funziona più come dibattito pubblico, ma come spettacolo – “il colono e il professore” come formato di governo. In tutti questi casi, non si tratta di una deviazione dall’ordine, ma del suo modo di operare: Il carnevale non sconvolge il sistema: è il modo in cui funziona.

Il carnevale non è limitato a un unico mezzo di comunicazione. Attraversa studi televisivi, partiti politici e social network, sostenendosi come modalità di azione mascherata da modalità di pensiero.

Né rimane solo nell’arena pubblica. Si insinua nella vita stessa. Un giovane artista mi ha recentemente raccontato che suo padre si rifiuta di giocare a scacchi con lui come facevano un tempo. “Gli scacchi sono per gli ashkenaziti”, dice ora il padre, aprendo invece un tavoliere da backgammon. “Ashkenazi” ha smesso da tempo di essere un codice per indicare la lotta sociale o di classe; è diventato un insulto per indicare un atteggiamento mentale capace di frenare il divertimento, tollerare l’incertezza e insistere sul pensiero.

Sia sui canali televisivi che sui social network, questo carnevale va avanti senza sosta come un format fisso. Non c’è dibattito pubblico, né polemica tra posizioni diverse, ma scontri stereotipati tra personaggi, uno spettacolo continuo in cui le urla sostituiscono le argomentazioni e l’umiliazione sostituisce la critica. Una volta, una personalità eccentrica serviva da condimento; il nuovo degenerato è sia intervistatore che intervistato – e talvolta anche un giudice in pensione, che rinuncia agli ultimi resti dell’autorità giudiziaria in cambio di un posto permanente nel carnevale.

La storia insegna che i semi della catastrofe fioriscono nei festeggiamenti carnevaleschi. Julius Streicher, funzionario nazista, attraverso il suo giornale Der Stürmer, non cercava di persuadere, ma di abituare: trasformare l’umiliazione e la violenza simbolica in routine quotidiana.

Così la stampa nella Germania degli anni ’30 ha svolto un ruolo decisivo nella normalizzazione della persecuzione degli ebrei, non attraverso argomenti ideologici, ma attraverso la ripetizione e la trasformazione della crudeltà in intrattenimento. La differenza tra allora e oggi non sta nel principio di funzionamento, ma nei mezzi: allora era un quotidiano, oggi è un ecosistema digitale continuo. In entrambi i casi, la persuasione è secondaria; ciò che conta è l’assuefazione al consumo di violenza sotto le spoglie dell’impegno in una questione politica legittima.

L’opera teatrale “Hate Radio” del regista e giornalista svizzero Milo Rau illustra vividamente il ruolo dei media quando diventano un mezzo carnevalesco per normalizzare la violenza e il razzismo omicida. Lo spettacolo ricostruisce le trasmissioni della popolare stazione radio Rtlm del Ruanda, una stazione leggera e popolare che è diventata un meccanismo centrale nell’incitamento al genocidio.

Gli appelli alla violenza erano intrecciati a battute, musica e chiacchiere quotidiane, fino a quando l’omicidio ha smesso di apparire eccezionale ed è diventato una naturale continuazione dell’atmosfera. Diventa così chiaro che il genocidio non richiede un’ideologia fragorosa; bastano l’abitudine e la trasformazione dell’odio in un rumore di fondo divertente.

In questo contesto, il periodo attuale in Israele emerge come un’arena continua di odio, in cui l’odio per la verità, l’odio per gli arabi/palestinesi e l’odio per gli oppositori politici di sinistra – “i kaplanisti” – alimentano a vicenda. Si tratta di un meccanismo sistematico di incitamento, che espande deliberatamente i confini della legittimità della violenza simbolica e reale. Il governo di Benjamin Netanyahu non è caratterizzato né da una “sostituzione dell’élite” né da una “riforma giudiziaria”, ma dall’instaurazione del dominio dei degenerati: non la sostituzione di una visione del mondo e di una politica pubblica con un’altra, ma lo smantellamento deliberato della possibilità stessa della politica – del linguaggio, della vergogna e della responsabilità.

Il carnevale israeliano non è più un malfunzionamento temporaneo di una società che ha subito una sconfitta, ma uno stile di vita dominante. Non maschera il vuoto politico o l’ansia esistenziale, ma li produce sistematicamente. Il degenerato non è “una voce tra tante”; è la figura che il sistema seleziona per liberarsi dal pensiero, dalla vergogna e dalla responsabilità. Ciò che è scomparso non è un “equilibrio” tra posizioni, ma la possibilità stessa di pensare e polemizzare, lo spazio in cui il linguaggio, l’argomentazione e la responsabilità un tempo si tenevano ancora insieme.

La questione non è come sarà la democrazia israeliana dopo la riforma giudiziaria, ma se rimarrà qualche residuo di una cultura in grado di riconoscere che ciò che oggi è vissuto come naturale un tempo era un’aberrazione. Quando il carnevale diventa la norma, la distruzione stessa cessa di essere percepita come distruzione”, conclude Rolnik.

Non sono “fascisti su Marte”. Sono fascisti, veri, in Israele.