Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

22 Gennaio 2026 - 17.59

ATF

Questa sarebbe l’unica democrazia in Medio Oriente. Questo sarebbe l’esercito più morale al mondo.

Rapporto B’Tselem: testimoni descrivono “un modello di violenza sessuale” contro i prigionieri palestinesi

Così il report di Nir Hasson su Haaretz: “Un rapporto pubblicato martedì dall’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem descrive in dettaglio i presunti abusi nelle prigioni di sicurezza israeliane, citando testimonianze di violenze da parte di guardie carcerarie, soldati e personale dello Shin Bet, tra cui violenze sessuali, privazione del cibo, maltrattamenti, condizioni di vita disumane e negazione di cure mediche.

Il rapporto, basato su interviste a prigionieri rilasciati, include le testimonianze di quattro ex detenuti che descrivono “un grave schema di violenza sessuale” da parte delle guardie carcerarie e dei soldati, che includeva “spogliamento forzato, percosse ai genitali che causavano gravi lesioni, l’uso di cani contro i prigionieri e la penetrazione anale forzata con vari oggetti”.

Il rapporto è stato pubblicato a seguito di una serie di testimonianze simili pubblicate negli ultimi due anni, che indicano un grave deterioramento delle condizioni di detenzione dei prigionieri palestinesi.

Una testimonianza del trentacinquenne Muhammad Abu Tawilah, residente a Gaza, riferisce che durante l’interrogatorio i soldati gli hanno spento sigarette sul corpo, gli hanno versato addosso acido cloridrico e gli hanno bruciato la schiena con un accendino. “A causa delle ustioni, ho perso la vista dall’occhio sinistro”, ha detto.

Un altro prigioniero, rilasciato in ottobre dopo essere stato detenuto nel centro di detenzione Sde Teiman e nelle prigioni militari di Ofer e Ketziot, descrive come, per gli interrogatori, sia stato portato in una stanza che i soldati chiamavano “disco”, dove è stato gravemente maltrattato.

“Per sei giorni mi è stato dato solo un tappo di bottiglia d’acqua al giorno da bere e da mangiare solo un cetriolo e un pezzo di pane marcio che il soldato ha calpestato prima di darmelo”, dice la sua testimonianza. “Sono stato picchiato senza sosta e occasionalmente sottoposto a scariche elettriche”.

“Sono rimasto seduto su una sedia di metallo dalla mattina alla sera. Fuori dalla stanza c’era un enorme altoparlante che trasmetteva canzoni in ebraico a un volume insopportabile. Mi si è rotto il timpano e mi sanguinava l’orecchio. Nella stanza non c’era il bagno, quindi ho fatto pipì nei miei vestiti”.

Le strutture del Servizio penitenziario israeliano ospitano circa 9.000 prigionieri palestinesi per motivi di sicurezza, la maggior parte dei quali non è stata processata. Sono classificati in una delle tre categorie seguenti: detenuti in attesa di giudizio, detenuti amministrativi e “combattenti illegali” – una designazione giuridica israeliana non riconosciuta dal diritto internazionale, utilizzata per detenere sospetti provenienti da Gaza senza concedere loro i diritti garantiti ai detenuti penali o ai prigionieri di guerra.

Dal 7 ottobre 2023, 84 prigionieri palestinesi sono morti, tra cui un minore, e Israele continua a trattenere i corpi di 80 di loro. Dall’inizio della guerra, Israele ha anche impedito al Comitato Internazionale della Croce Rossa di visitare le prigioni e l’Alta Corte di Giustizia ha finora rifiutato di ordinare allo Stato di consentire tali visite.

Il rapporto sottolinea quelle che i suoi autori descrivono come “condizioni disumane” nell’ala Rakefet della prigione di Ayalon. L’ala era stata chiusa negli anni ’80 a causa delle dure condizioni di detenzione, ma è stata riaperta su ordine del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Secondo il rapporto, è considerata l’ala peggiore del servizio penitenziario, soprattutto perché è interamente sotterranea e i detenuti non vedono mai la luce del giorno.

I dati pubblicati da Physicians for Human Rights – Israel mostrano che il 67% dei 349 detenuti visitati dall’organizzazione ha subito almeno un episodio di grave violenza all’interno delle strutture di detenzione. Tamer Qarmut, 41 anni, residente a Beit Lahia, ha testimoniato di essere stato sottoposto a dolorose misure di contenzione per lunghi periodi. Ha detto che le manette erano strette così forte da consumargli la pelle e la carne fino all’osso.

“Era un dolore acuto continuo”, dice. “Quando le mie condizioni sono peggiorate, i soldati mi hanno portato in un posto dove una dottoressa mi ha curato. Le ci è voluto un giorno intero per drenare un sacco di sangue infetto e coaguli dalle mie dita, usando solo le attrezzature mediche più elementari. Il trattamento è durato tre giorni di fila”.

Il rapporto afferma inoltre che un quarto dei prigionieri soffre di scabbia. Uno di questi casi è quello di Jibril al-Safadi, un diabetico di 45 anni detenuto a Sde Teiman, che ha raccontato di aver iniziato a soffrire di forti dolori ai piedi il giorno dopo il suo arrivo.

“Il giorno dopo il nostro arrivo a Sde Teiman, ho iniziato a sentire un dolore lancinante ai piedi. A poco a poco, ho perso la capacità di stare in piedi. […] Il 14 marzo 2024 mi sono svegliato e mi sono ritrovato sdraiato in una grande pozza di sangue. Ero scioccato. Ho guardato i miei piedi e ho visto che sanguinavano”, ha detto.

Al-Safadi ha aggiunto che i colpi subiti ai reni hanno aggravato le sue condizioni e che i medici alla fine gli hanno amputato la gamba destra. Secondo la sua testimonianza, nonostante l’amputazione, ha continuato a subire duri interrogatori che includevano torture fino a quando non è stato finalmente rilasciato nell’ambito dell’accordo sugli ostaggi.

Il rapporto include anche la testimonianza di un prigioniero che descrive la mancanza di accesso all’acqua potabile, un problema citato anche nei rapporti dell’Ufficio del difensore pubblico israeliano.

“Hanno interrotto la fornitura di acqua e, quando l’hanno ripristinata, era solo per un’ora”, dice Ibrahim Fuda, residente a Beit Lahia, che è stato detenuto nella prigione di Ketziot. “Non avevamo altra scelta che bere acqua contaminata. Raccoglievamo l’acqua nelle pieghe o nel rivestimento della tenda e a volte dovevamo bere dalla cisterna del water”.

Yuli Novak, direttore esecutivo di B’Tselem, ha affermato nell’introduzione al rapporto che “le strutture carcerarie israeliane, sia militari che civili, sono state trasformate in una rete di campi dedicati all’abuso dei detenuti come politica. Uno spazio di questo tipo, in cui chiunque entri è condannato a sofferenze deliberate, gravi e incessanti, funziona di fatto come un campo di tortura”.

“Il genocidio a Gaza, la violenza dilagante e la pulizia etnica in Cisgiordania, nonché la persecuzione dei cittadini palestinesi di Israele, stanno influenzando anche il trattamento dei prigionieri”, ha aggiunto. “Sebbene gli abusi siano palesi e ben documentati, gli attori internazionali si sono finora astenuti dall’intervenire in modo efficace, un altro fattore che consente il perpetuarsi della tortura sistematica. La tortura dei prigionieri palestinesi, tutti etichettati come ‘terroristi’ dai media israeliani, è diventata una norma accettata”.

Il Servizio penitenziario israeliano ha dichiarato in un comunicato che “opera in conformità con la legge, in linea con le disposizioni di legge e le sentenze dei tribunali, ed è soggetto alla supervisione e al controllo da parte di organismi di vigilanza ufficiali”.

“Tutti i detenuti sono tenuti in custodia legale, con i loro diritti rispettati, l’assistenza medica fornita secondo necessità e le condizioni di vita garantite in conformità con i requisiti di legge”, ha aggiunto la dichiarazione, sottolineando che “qualsiasi reclamo presentato attraverso i canali ufficiali viene esaminato dalle autorità competenti in conformità con le procedure”.

Anche il servizio di sicurezza Shin Bet ha rilasciato una risposta, affermando che gli interrogatori “sono condotti in conformità con la legge e sono soggetti a una rigorosa supervisione, compresa la supervisione da parte delle autorità giudiziarie”.

L’Idf non ha risposto alla richiesta di commento di Haaretz”, conclude Hasson.

Chi è il carnefice in questa storia?