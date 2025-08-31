L'Europa con le spalle al muro dovrà affrontare una nuova dittatura di Trump sull'economia digitale

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

31 Agosto 2025 - 11.21

ATF

Spiego, ancora una volta, che l’Europa è incoraggiata dalla volontà di Donald Trump di smantellare la regolamentazione dei colossi digitali, e che, in questo braccio di ferro, Trump non esiterà a strumentalizzare il sostegno all’Ucraina o alla partecipazione degli Stati Uniti alla NATO.

Non posso fare a meno di chiedermi: di chi è la colpa?

La disunità di quello che una volta veniva chiamato il “campo occidentale” non viene da Trump. È iniziato nell’era Obama, prima di essere confermato sotto Biden.

La crisi del sottomarino australiano è l’esempio più sorprendente.

L’errore fatale degli europei è stato non raccogliere rapidamente le conseguenze di questa rottura e continuare a correre dietro agli Stati Uniti, piuttosto che imporsi come potenza che controlla il proprio destino.

Dal 2014 l’annessione della Crimea e la guerra nel Donbass avrebbe dovuto dare l’allarme. Eppure, mentre Putin prepara la sua offensiva contro tutta l’Ucraina, per la prima volta testando la reazione occidentale in Siria , l’Europa, tetanizzata dalla crisi dei migranti, in gran parte causata dai crimini di Assad e dall’intervento della Russia in Siria, non è stata in grado di organizzarsi in una forza politica coerente.

Questa incapacità di affermarsi e prendere in mano il proprio destino è in gran parte spiegata dall’influenza delle cosiddette forze politiche “sovraniste”.

Sia a destra, con Orban, Salvini o Le Pen, o a sinistra, con Die Linke e Mélenchon.

Queste correnti hanno sistematicamente silurato qualsiasi età di indipendenza europea. Ognuno aveva le sue argomentazioni:

quando Orban o Salvini hanno accusato la Merkel di voler “islamizzare” l’Europa, accogliendo i migranti siriani nel 2015, Mélenchon ha denunciato una manovra per abbassare i costi del lavoro.

Nessuno attaccava i veri responsabili: i crimini di Putin e Assad, che hanno portato all’esodo dei profughi.

A proposito dell’Ucraina, dell’annessione della Crimea, delle interferenze elettorali o della disinformazione russa, i sovranisti non hanno smesso di minare le iniziative europee contro il putinismo.

Il peggio rimane nell’incapacità dell’Europa di riprendersi dopo il 24 febbraio 2022.

I sovranisti non spiegano tutto: Putin aveva corrotto anche ex leader europei, come Schröder o Fillon, che hanno messo le loro reti al suo servizio. Ma le forze filo europee sono anche responsabili, dilaniate dagli interessi economici nazionali, impedendo qualsiasi mobilitazione congiunta.

Francia e Germania ne sono l’illustrazione più palese, anche se per motivi diversi.

Cercare di rianimare l’alleanza con gli Stati Uniti non poteva che essere una soluzione temporanea, tempo di organizzarsi.

Oggi, l’Europa si mette con le spalle al muro e affronterà una nuova dittatura Trump sull’economia digitale, poiché la sua industria della difesa, lotta per decollare e la sua dipendenza dal gas scisto statunitense è problematica quanto lo era con il gas russo.

Ma l’apice dell’ipocrisia arriva dai sovranisti: chi ha combattuto l’Europa e il diritto internazionale quando si trattava dell’Ucraina osa oggi incolpare l’Unione per la sua debolezza nei confronti di Netanyahu, mentre l’Europa dipende dagli Stati Uniti per la propria difesa.

Chi attribuisce l’invasione dell’Ucraina alla NATO, ma invoca il diritto internazionale per Gaza, non è altro che un truffatore. Peggiorerà solo il caos e la polarizzazione.