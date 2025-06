Se siete scioccati dagli israeliani che picchiano un arabo come fate a non essere scioccati dal genocidio

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

2 Giugno 2025 - 20.47

Gideon Levy è un Grande d’Israele. Lo è perché ne incarna la coscienza critica, la resilienza, di una parte, alla deriva fondamentalista e bellicista del Paese impressa dalla destra messianica e fascista al potere. È un Grande d’Israele, la storica firma di Haaretz, perché lotta da sempre contro la disumanizzazione del popolo palestinese operata dai media, la quasi totalità, controllati da Netanyahu e soci.

Se siete scioccati dagli israeliani che picchiano un autista arabo, come fate a non essere scioccati dal genocidio?

Così Levy su Haaretz: “Lo hanno preso a calci e picchiato, gli hanno lanciato oggetti e lo hanno colpito mentre giaceva ferito e indifeso sul pavimento dell’autobus. Una folla di persone si è stretta intorno a lui: Alcuni hanno applaudito, altri sono rimasti in silenzio e alcuni sono rimasti sbalorditi.

La feroce aggressione di due autisti di autobus arabi a Gerusalemme, giovedì sera, è l’aggressione che Israele ha commesso nella Striscia di Gaza per 20 mesi.

Come un villaggio modello, una versione ridotta che è sorprendentemente simile. In Israele, il modello ha attirato più opposizione dell’originale, ma la guerra a Gaza è infinitamente più brutale dell’attacco a Gerusalemme.

I tifosi hooligan della squadra di calcio Beitar di Gerusalemme non hanno bisogno di un motivo per picchiare un autista di autobus arabo che fornisce loro un servizio, ma questa volta ne hanno avuto uno: Zahi Ahmed, un giocatore arabo, ha avuto l’audacia di segnare un gol contro il Beitar, aiutando la sua squadra, l’Hapoel Be’er Sheva, a vincere la Coppa di Stato di Israele in finale.

Per gli hooligan del Beitar, un gol di un giocatore arabo, soprattutto nella finale di coppa, è quasi il 7 ottobre. Non può essere ignorato. Come dopo il 7 ottobre, è necessaria una risposta immediata. Per come la vedono loro, il campionato avrebbe dovuto essere libero da arabi già da molto tempo; la sciocchezza di un giocatore arabo che segna contro la squadra più ebraica – per di più in una finale di coppa – non poteva rimanere senza risposta.

Sia l’aggressione che la guerra avevano un pretesto. Non si possono paragonare gli orrori del 7 ottobre a un gol di calcio, ma nemmeno due autisti di autobus feriti possono essere paragonati a un migliaio di bambini morti. Il 7 ottobre fu un crimine orribile. Anche agli occhi di La Familia, un gruppo ultra che sostiene il Beitar, un arabo che segna un gol contro una squadra ebraica è un crimine che non può essere ignorato.

Da qui in poi, la somiglianza non fa che aumentare. In entrambi i casi, la risposta è stata illegale, illegittima e completamente sproporzionata. Definire la guerra a Gaza una guerra giusta – “la più giusta della nostra storia” – è assurdo quanto dire che i tifosi del Beitar avevano un motivo per picchiare gli autisti. Questi autisti hanno un legame con la perdita del Beitar tanto quanto i bambini di Gaza hanno un legame con il 7 ottobre.

Dire che l’obiettivo della guerra è liberare gli ostaggi e sconfiggere Hamas è ridicolo quanto pensare che assalendo un autista di autobus si impedisca ai giocatori arabi di fare gol. Gli hooligan pensavano di dissuadere i giocatori con un’aggressione, e Israele pensa di dissuadere Gaza con un genocidio. Anche la sete di vendetta è simile.

In entrambi i casi, non c’è stata alcuna limitazione, né legale né morale. Picchiare senza pietà è come bombardare e bombardare senza pietà. In entrambi i casi, la maggior parte delle vittime sono innocenti. Anche le dinamiche di potere sono simili: decine di persone contro un solo autista, come l’esercito meglio equipaggiato del mondo contro una popolazione inerme. Un assalto brutale a Gaza. Bombardarla e bombardarla, anche quando è già stesa a terra, malata, affamata e sanguinante, proprio come prendere a calci l’autista che giace ammaccato e sanguinante.

Gli assalti non sono stati i primi del genere a Gerusalemme, né saranno gli ultimi; secondo il sindacato degli autisti di autobus, ogni giorno ci sono almeno due attacchi contro autisti arabi a Gerusalemme. Anche l’attuale attacco a Gaza non è il primo, ovviamente, né l’ultimo.

Per quanto riguarda la folla circostante. “Oh, Oh”, gridano gli astanti, sia in stato di shock che di eccitazione. Nessuno è intervenuto in difesa degli autisti, nemmeno un solo giusto di Gerusalemme. I due autisti non si riprenderanno subito dal trauma e non è detto che potranno mai più guidare un autobus in questa città fascista. Anche Gaza non si riprenderà. Rimarrà per sempre stordita da ciò che Israele le ha fatto.

Guardate gli assalti a Gerusalemme e vedrete Israele; guardate gli spettatori passivi che gridano “Oh, Oh” – e vedrete noi, quasi tutti”.

Hamas chiede agli Stati Uniti di garantire che la guerra non riprenda mentre Trump spinge per un accordo su Gaza

Altro grande contributo alla comprensione delle dinamiche politico-diplomatiche-militari in atto, è quello, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, di Amos Harel, tra i più accreditati analisti israeliani.

Rimarca Harel: “Venerdì sera, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele e Hamas sono vicini a un nuovo accordo sugli ostaggi.

“Ve lo faremo sapere entro il giorno o forse domani, e abbiamo la possibilità di farlo”, ha dichiarato. Ha anche espresso la convinzione che un accordo americano-iraniano sul contenimento del programma nucleare iraniano sarà presto raggiunto.

Sabato sera non sono stati forniti aggiornamenti, ma è possibile che ne vengano forniti a breve.

Come è sua abitudine, il Presidente non ha fornito dettagli. Più che altro, sembra che si tratti di un narcisista che ha bisogno di essere al centro dell’attenzione mediatica. Le speranze di molti in Israele e nella parte palestinese di Gaza di ricevere buone notizie sulla fine della guerra lo interessano meno.

La comunicazione tra gli Stati Uniti e Israele non avviene più tramite il team negoziale israeliano e non coinvolge quasi più i mediatori, Egitto e Qatar. Trump e i suoi emissari parlano direttamente con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, mentre i loro inviati sono in contatto diretto con i leader di Hamas fuori dalla Striscia di Gaza, a Doha, la capitale del Qatar.

Dopo che Israele ha accettato il nuovo piano proposto dall’inviato americano Steve Witkoff, la situazione è principalmente nelle mani di Hamas. L’organizzazione ha risposto sabato pomeriggio, esprimendo un “sì, ma”.

È possibile risolvere alcune delle riserve di Hamas, ma la sua richiesta principale è quella di ottenere garanzie americane che gli assicurino un alto grado di sicurezza sul fatto che Israele non tornerà a combattere dopo aver ricevuto 10 ostaggi vivi e 18 cadaveri.

Considerate le difficoltà di proseguire la guerra per un periodo prolungato e le riserve di Trump, Netanyahu cercherà di raggiungere un accordo parziale. Dopo un cessate il fuoco di 60 giorni, intende riprendere la guerra. Questo è lo scenario che preoccupa Hamas, ed è per questo che l’organizzazione chiede garanzie a Trump e Witkoff.

La domanda è se Hamas possa convincersi che il presidente americano manterrà la parola data e costringerà Netanyahu a porre fine alla guerra, ritirando l’Idf dall’enclave in cambio della restituzione di tutti gli ostaggi e dei corpi.

I combattimenti nella Striscia di Gaza continuano a ritmo lento, eccetto per i massicci attacchi aerei. Sembra che Israele, per ora, stia facendo leva sul movimento delle sue forze di terra, soprattutto come minaccia che agirà nel caso in cui non venga raggiunto un accordo sugli ostaggi.

Parallelamente, l’esercito sta dedicando grandi sforzi alla promozione del nuovo piano di distribuzione degli aiuti umanitari. I centri logistici continuano a funzionare sotto la gestione americana, nonostante le interruzioni dovute alle masse di persone che si riversano sui luoghi e ai tentativi di Hamas di ostacolare il processo.

Per il momento Israele non è riuscito a coinvolgere le Nazioni Unite, le cui agenzie si rifiutano di collaborare con gli aiuti israeliani.

Allo stesso tempo, il governo Netanyahu sta conducendo un’operazione di retroguardia per il giorno successivo alla guerra, finalizzata alla creazione di un nuovo ordine a Gaza. La principale obiezione riguarda l’inclusione dell’Autorità Palestinese.

L’incontro di domenica tra il leader dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas e i ministri degli Esteri di diversi Stati arabi e musulmani, tra cui Arabia Saudita, Qatar, Egitto e Turchia, è stato rifiutato da Israele, nonostante la sua dipendenza da questi Paesi per l’introduzione degli aiuti nella Striscia di Gaza e per la formulazione degli accordi nel dopoguerra.

L’intenso dialogo tra Trump e Netanyahu ha riguardato anche i negoziati americani con l’Iran. Sabato l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha pubblicato un rapporto grave che indica che l’Iran possiede attualmente uranio arricchito al 60%, quantità sufficiente per la produzione di 10 bombe nucleari dopo un ulteriore arricchimento al 90%.

La quantità in possesso dell’Iran è cresciuta del 50% rispetto alla firma del precedente accordo nel 2015. Secondo le agenzie di intelligence israeliane, per produrre una bomba sarebbero necessari altri 6-18 mesi.

Sabato Netanyahu ha fatto un annuncio insolito, invitando il mondo ad agire. Tuttavia, Trump potrebbe usare questi numeri in modo opposto e sostenere che si tratta di una prova dell’urgenza di raggiungere un accordo con l’Iran.

Mentre Netanyahu e i suoi ministri continuano a parlare della necessità di liberare gli ostaggi, ostacolando di fatto i tentativi in tal senso, il sentimento pubblico in Israele è completamente diverso.

A dimostrarlo sono tutti i sondaggi d’opinione che indicano un ampio sostegno per un accordo che preveda la restituzione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra.

La scorsa settimana, in occasione del 47° anniversario della morte dei due comandanti di compagnia della brigata paracadutisti di leva, i capitani Nir Zehavi e Yiftah Ein, uccisi in un’operazione nel sud del Libano nel 1978, si sono tenute le commemorazioni.

Durante la funzione sono state lette le parole scritte dal mio amico Guy Zehavi, uno dei fratelli di Nir, che hanno ripercorso i 600 giorni di guerra e la prigionia degli ostaggi. La funzione, ha scritto, “si svolgeva nel segno dei 600 giorni di guerra e della prigionia degli ostaggi”. La scorsa settimana un soldato del Golani, Danilo Mocanu, è stato ucciso a Gaza”.

“Non ho potuto fare a meno di soffermarmi su una parte dell’indagine su questo incidente, che ha rilevato che un edificio era crollato su Mocanu e che i soldati hanno cercato per ore di estrarlo dalle macerie, mentre i comandanti responsabili non volevano lasciare il luogo senza di lui”.

Questa è stata la stessa storia di Nir in Libano. È stato estratto da un edificio crollato su di lui e su Yiftah nella base del comando navale di Fatah, tra Tiro e Sidone. Yiftah è stato ritrovato in tempi relativamente brevi, mentre Nir no”, ha scritto.

“Il comandante della Brigata Paracadutisti, Amnon Lipkin-Shahak, era a capo delle forze sul campo. Amnon ha disobbedito all’ordine di allontanarsi senza Nir e ha insistito per continuare le ricerche”.

“Moshe Ya’alon, il comandante dell’unità di ricognizione, e Yair Refaeli, il comandante del battaglione, fecero in modo che i soldati sollevassero una pietra dopo l’altra e abbattessero le travi di cemento finché non riuscirono a tirarlo fuori. I miei genitori si sono assicurati di abbracciare quei meravigliosi soldati”.

“Erano le persone che erano state con lui nei suoi ultimi momenti e che hanno insistito per riportarlo a casa. Non posso fare a meno di collegare la loro storia all’abbandono degli ostaggi. Il valore di non abbandonare i combattenti (o chiunque altro) dovrebbe essere il valore supremo della nostra nazione. Tutti dovrebbero tornare in un unico accordo, ora”, ha scritto.

Roy Sharon di Kan TV ha rivelato una questione preoccupante la scorsa settimana. Due soldati della Brigata Nahal, che avevano prestato un anno e mezzo di servizio cumulativo nella guerra di Gaza, erano prossimi al congedo, ma hanno informato i loro comandanti che non potevano continuare.

Hanno chiesto di essere esonerati da ulteriori combattimenti. I due sono stati processati e condannati dai loro comandanti a 15 e 20 giorni di prigione militare. Tutti i tentativi, da parte di Sharon e di altri, di ottenere la revoca o la riduzione della pena si sono scontrati con una resistenza irremovibile da parte dell’IDF.

I due soldati erano infatti giovani riservisti arruolati nell’esercito di leva nell’agosto del 2022 e recentemente smobilitati. L’IDF ha deciso di estendere la durata del servizio militare obbligatorio da 32 a 36 mesi, ma questo cambiamento ha incontrato difficoltà legislative in Knesset.

Per questo motivo, l’esercito ha adottato un metodo discutibile: un soldato, alla vigilia della smobilitazione, riceve un avviso di chiamata d’emergenza e viene inserito nelle riserve, continuando il servizio di leva nella stessa unità in cui ha prestato servizio.

Si può supporre che l’esercito sia preoccupato di una carenza di personale e che per questo motivo sia restio a trattare con indulgenza casi come questi. In ogni caso, i ranghi si assottigliano. Il carico e l’usura delle unità regolari di leva sono molto elevati e molti soldati, soprattutto per motivi di salute psicologica, abbandonano il servizio di combattimento.

Si tratta di un fenomeno diffuso che riceve un’attenzione limitata rispetto alle difficoltà incontrate dai riservisti, il cui approccio (insieme a quello dei loro coniugi) è più semplice.

La rabbia per la condotta dell’esercito sta crescendo sullo sfondo dei tentativi del governo di approvare una legge che esenti gli ultraortodossi dal servizio militare. Netanyahu ha recentemente minacciato di licenziare il presidente del Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa della Knesset, Yuli Edelstein, per non aver collaborato con il primo ministro e i politici Haredi su questo tema.

Questo è anche il motivo per cui non è stata approvata la legge che estende il servizio militare obbligatorio. Il governo è preoccupato per la reazione dell’opinione pubblica, in quanto ciò aprirebbe la strada all’esenzione militare degli elettori dei partiti Haredi. Si tratta di un pugno nell’occhio dell’opinione pubblica, che serve.

La posizione dura nei confronti dei soldati che non ce la fanno più, insieme alla grave carenza di personale nelle unità di combattimento, è sintomo di un problema molto più ampio.

Sembra che il Capo di Stato Maggiore Eyal Zamir non avrà altra scelta che adottare misure simboliche più severe e emettere avvisi di leva per decine di migliaia di uomini Haredi che stanno evitando il servizio a causa del potere politico dei loro rappresentanti in Knesset e nel governo.

All’inizio della guerra, il comandante di una brigata dell’esercito di leva ha deciso di inasprire i regolamenti rispetto alle altre brigate e di impedire ai suoi soldati di andare in licenza dalla Striscia di Gaza per molti mesi.

Le proteste dei genitori e dei giornalisti non hanno sortito alcun effetto e i superiori del comandante di brigata hanno esitato a lungo a interferire con la sua decisione.

Si spera che questa volta i comandanti superiori prendano una decisione più rapidamente. La pena inflitta dal comandante del battaglione ai due soldati del Nahal è apparsa palesemente eccessiva. Questo non è il comportamento di un esercito che ha a cuore i propri soldati. Questo è il comportamento di un esercito in declino”.