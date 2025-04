Trump annuncia "dazi reciproci sui paesi di tutto il mondo" e insulta il pianeta intero

globalist Modifica articolo

2 Aprile 2025 - 22.30

ATF

Donald Trump ha dato il via al suo evento “giorno della liberazione” annunciando una serie di dazi su larga scala, dichiarando che firmerà un ordine esecutivo per introdurre “dazi reciproci sui paesi di tutto il mondo”.

“Il 2 aprile 2025 sarà per sempre ricordato come il giorno in cui l’industria americana è rinata”, ha esordito Trump. “Per decenni il nostro paese è stato saccheggiato, depredato, violentato e razziato da nazioni vicine e lontane”, sia da alleati che da nemici, ha aggiunto.

Ora tocca a noi prosperare, con l’azione di noi saremo in grado di rendere di nuovo l’America grande, più grande che mai: posti di lavoro e fabbriche torneranno nel nostro paese. Sarà l’età dell’oro dell’America, stiamo tornando alla grande”, le parole del presidente degli Stati Uniti nel Rose Garden della Casa Bianca. Trump fa riferimento alle barriere commerciali create da Canada, Messico, Unione Europea (“Non prende nulla di nostro”), Australia, Cina, Corea del Sud. Il presidente snocciola le tariffe imposte dagli altri paesi su una serie di prodotti e chiarisce che i provvedimenti americani scatteranno “dalla mezzanotte di oggi”.

I provvedimenti vengono varati dopo le valutazioni del presidente e dei suoi collaboratori, con decisioni adottate – secondo i media a stelle e strisce – solo nell’immediata vigilia dell’annuncio.