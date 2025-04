Hands Off! (Giù le mani!): giornata di proteste contro Trump negli Stati Uniti e nel mondo

globalist Modifica articolo

5 Aprile 2025 - 22.29

ATF

Giornata ad alta tensione negli Stati Uniti, dove è andata in scena una vasta e imponente mobilitazione contro il presidente Donald Trump. Manifestazioni sono state organizzate in tutti e 50 gli stati americani e a Washington D.C., per quella che, secondo gli organizzatori, potrebbe essere la più grande giornata di protesta dall’inizio del secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca.

Le mobilitazioni non si fermano ai confini statunitensi: cortei e presìdi si stanno svolgendo anche a Londra, in varie città europee, in Canada e in Messico.

Il dissenso cresce contro le politiche del presidente

Con lo slogan “Hands Off!” (Giù le mani!), decine di migliaia di cittadini sono scesi in piazza per contestare le recenti misure adottate da Trump in ambito politico, economico e sociale. I promotori della protesta – tra cui MoveOn, gruppi sindacali, ambientalisti e organizzazioni progressiste – prevedono oltre mezzo milione di partecipanti in città chiave come Washington D.C. e in numerosi stati, tra cui la Florida.

Oltre mille eventi sono stati organizzati in tutto il Paese, con circa 250.000 adesioni registrate. Le principali critiche riguardano i tagli alla previdenza sociale, i licenziamenti di lavoratori federali, le politiche contro i diritti dei consumatori, l’approccio repressivo verso l’immigrazione e gli attacchi alla comunità transgender. Non sono mancate proteste contro l’influenza di Elon Musk all’interno dell’amministrazione.

Dalla Florida all’Ohio: la protesta si estende

Durante la manifestazione a Washington, Paul Osadebe – avvocato del dipartimento dell’Edilizia pubblica – ha duramente criticato Trump, Musk e gli altri membri del governo, accusandoli di ignorare i diritti dei lavoratori e di favorire gli interessi di miliardari e oligarchi.

Anche a Boston si sono radunate migliaia di persone con cartelli come “Giù le mani dalla nostra democrazia” e “Diversità e inclusione rendono forte l’America”. A Columbus, Ohio, centinaia di manifestanti si sono presentati sotto la pioggia davanti al Campidoglio locale. In Florida, nei pressi della residenza di Trump a Mar-a-Lago, i manifestanti hanno protestato vicino al campo da golf dove il presidente stava trascorrendo la giornata.

Washington epicentro della mobilitazione

Le proteste hanno toccato numerose città americane, da New York a San Francisco, passando per Portland e Boston. Ma il cuore della mobilitazione è stato il National Mall di Washington, ai piedi del Washington Monument e a pochi passi dalla Casa Bianca. Tra gli slogan scanditi: “Wake up and smell the coup” (Svegliatevi e sentite l’odore del golpe), “Trump golfs while USA burns” (Trump gioca a golf mentre gli USA bruciano), e “Aren’t you tariffied?” (Non sei preoccupato dai dazi?).

In molti hanno denunciato gli attacchi del governo alla democrazia, alla sanità pubblica e ai diritti civili, rappresentando Trump e Musk come figure autoritarie e pericolose. Presenti anche diversi parlamentari democratici, tra cui Jamie Raskin, Maxwell Frost e Ilhan Omar, che hanno preso la parola davanti ai manifestanti.

Ezra Levin, fondatore del movimento Indivisible, ha dichiarato: “Questa potrebbe essere la più grande protesta di un solo giorno degli ultimi anni negli Stati Uniti”. La mobilitazione ha visto l’adesione di centinaia di realtà, tra cui Human Rights Campaign, Greenpeace e il Service Employees International Union (SEIU), uno dei sindacati più rappresentativi del Paese. A Washington si sono tenuti anche una manifestazione a favore dell’Ucraina, una marcia per la Palestina e presìdi in difesa della libertà di parola.