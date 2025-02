Giudice federale blocca l'ordine di Trump che limita le cure di affermazione di genere per i minori

globalist Modifica articolo

13 Febbraio 2025 - 22.07

ATF

Un giudice federale ha sospeso l’ordine esecutivo di Donald Trump che vietava le cure di affermazione di genere per i giovani transgender, dopo aver stabilito che la politica “sembra negare l’esistenza stessa di questa popolazione, o il suo diritto a esistere”, riporta l’Associated Press.

Trump aveva firmato l’ordine poco dopo il suo insediamento, minacciando di revocare i finanziamenti federali alle strutture che offrono trattamenti come la terapia ormonale e i bloccanti della pubertà. La sentenza del giudice Brendan Hurson, nominato da Joe Biden e con sede a Baltimora, è arrivata in risposta a un ricorso presentato dalle famiglie di giovani transgender e non binari, con il supporto di gruppi di advocacy.

L’ordine è ora sospeso in attesa dell’evoluzione della causa legale. Ecco di seguito maggiori dettagli sulle preoccupazioni degli operatori sanitari specializzati nella cura delle persone transgender riguardo al divieto imposto da Trump.