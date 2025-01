Zemmour, Maréchal, Knafo all'inaugurazione di Trump odiatori che vanno oltre la destra nazionalista

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

18 Gennaio 2025 - 22.00

ATF

Apprendo che gli unici francesi invitati all’inaugurazione di Trump (fuori dagli ambasciatori, immagino) sono Zemmour, Marion Maréchal e Sarah Knafo, e che nemmeno Marine Le Pen ha ricevuto un invito.

Ci sarà Orban e ci sarà Meloni.

Diciamo che questo assume un significato: una nuova mentalità e una direzione politica precisa.

Questa non è nemmeno l’estrema destra nazionalista, è oltre.

E così abbiamo questo per governare il mondo, per non parlare di Trump è un truffatore internazionale e un predatore sessuale, riconosciuto come tale dalla giustizia statunitense (che lo lascia tranquillamente in pace). Questo è ciò che caratterizza la nuova fase in cui siamo entrati attivamente negli ultimi tre anni:

il crollo dei “valori” democratici e delle istituzioni nate nel 1945, non il loro crollo ma l’emergere della loro unità di fronte alla forza bruta e non sono le rivendicazioni territoriali di Trump a essere la causa, perché la questione non è, secondo me, l’annessione di Canada, Groenlandia e Canale di Panama, ma una sorta di offerta eccessiva nel rapporto di forza.

Chiedi quanto puoi, e anche di più, e metti i termini per trattative brutali su cose che nessuno ha mai considerato. Da quel momento in poi si può solo vincere, perché qualsiasi cosa si ottiene nell’affare stabilito è totalmente vincente nuove: condizioni del trattato economico, nuove concessioni per le materie prime, e, soprattutto, al di fuori di questi benefici economici, dimostri che i tuoi soci, per non dire gli avversari, sono zoppi e svantaggiati, e incapaci di difendersi. Che è, in un certo senso, reato non tosare la lana della pecora, poiché la pecora chiede solo che sia tosata della lana che ha prodotto.

Questo mondo, invece, è un mondo senza ombra, né menzogna. No, non intendo Trump e Musk, Putin e Netanyahu (aggiungete tutti i nomi che volete, Erdogan, Alliev, Meloni e soprattutto Xi Jing-pin, ecc. ).

Ovviamente sono bugiardi congeniti, e questo è tutto quello che fanno. Ma, sapete, ho la sensazione che non stiano mentendo sul punto: sulla loro volontà di morire, che chiamano “la grandezza della nazione” e che illustrano con qualcosa di semplice. Di nuovo, non è il posto per dire che non è così semplice, che non possono fare tutto, che Putin, in Ucraina, non è stato in grado di ottenere ciò che voleva, ecc… , no, bisogna vedere il punto:

è la politica del rapporto forza che conta e non quella dell’equilibrio per compromesso, e, per sostenerlo, la certezza che il campo opposto non reagirà.

Il campo opposto non era l’Ucraina, in questo caso, ma l’Occidente, e, ancor più dell’Occidente, la democrazia.

Per gran parte del pianeta oggi (e, diciamo, per la sua schiacciante – questa è la parola – maggioranza), democrazia è una parola superata. Semplicemente non ha alcun valore, non serve nella vita. Lo stesso vale per le istituzioni della democrazia.

È che oggi tutto il mondo è in sospeso e viene consegnato all’unico arbitrato della forza bruta. Anche prima era così, ma sotto una sorta di vernice, che ci ha permesso di immaginare che lo scopo della vita non fosse solo la distruzione di tutti, dai più deboli ai più forti. Siamo entrati in un mondo dove lo smalto è completamente scomparso.

Un mondo dove l’odio è il primo valore.

Perché non sono solo i rapporti economici – in cui le questioni morali, per definizione, non hanno interesse. Si tratta di qualcos’altro. Da un ritorno, da primordiale, dalla guerra.

Poi, come sempre, dico “noi”, e non riuscirò a definirlo, siamo “noi”. Diciamo, qui, io e te, cara comunità, che è molto più interessata alla comunità che alle persone che la circondano: cioè, istintivamente, Trumpista come Trump, ma senza rendersene conto, o riconoscerlo, e che il suo Trumpismo non è esattamente lo stesso.

Il punto comune e il punto decisivo è l’io interiore che dà priorità all’interesse degli altri.

Comunque benvenuti a casa nostra cari amici sono molto stanca del nostro mondo, ma, a differenza di Musk, non credo che abbiamo necessariamente bisogno di un altro pianeta per non scomparire.

Povero altro mondo in prospettiva di averci sulle spalle.

Penso sempre, però, io che cado quando qualcuno mi soffia sopra, perché, per forza, semplicemente non ne ho, perchè non si è obbligati ad odiare e che si può vivere con passione senza che quella passione ti faccia considerare chi non ce l’ha come un nemico no. Penso anche di essere incredibilmente fortunata a non odiare. Mentre la rabbia sale veloce. Una corsa verso il caos.