Francia, Eric Zemmour multato per 10.000 euro: definì i minori migranti "ladri, assassini e stupratori"

17 Gennaio 2022

Il candidato di estrema destra alle presidenziali francesi Eric Zemmour, noto per la sua palese xenofobia e per il dichiarato razzismo, è stato multato con 10.000 euro dal tribunale per incitamento all’odio razziale e offese razziste.

Zemmour aveva infatti definito i migranti minorenni che giungono in Francia senza accompagnatori “ladri, assassini e stupratori”. Anche il direttore della tv CNews, Jean-Christophe Thiery, dove Zemmour ha fatto tali dichiarazioni, è stato condannato a pagare 3.000 euro di multa.

Da parte sua Zemmour ha definito la multa ‘ideologica e stupida’: “È la condanna di uno spirito libero da parte di un sistema giudiziario invaso dagli ideologi”