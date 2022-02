Sondaggi politici: gli elettori di estrema destra in Francia preferiscono Marine Le Pen a Eric Zemmour

globalist

4 Febbraio 2022 - 19.19

Derby tra reazionari in Francia come in Italia.

Gli elettori di estrema destra in Francia preferiscono Marine Le Pen a Eric Zemmour, anche se ritengono che la candidatura del secondo possa danneggiare la prima. E’ quanto evidenzia un sondaggio Odoxa per Le Figaro, dove il 58% dei simpatizzanti di estrema destra ritiene la leader del Front National capace di guidare la Francia. Zemmour si ferma al 34%. Inoltre quasi 6 su 10 pensano che Marion Marechal Le Pen debba sostenere la zia.

Per quanto riguarda l’insieme dei francesi, il 32% ha una buona opinione di Le Pen e il 22% di Zemmour. Se si passa ai soli elettori di estrema destra, la prima è all’87% e il secondo al 61%. Il polemista non è del resto molto amato nel paese: il 54% dei francesi ne ha una pessima opinione (16 punti in più di Le Pen). Zemmour “è emerso in maniera spettacolare ed è andato forte nelle intenzioni di voto fra settembre e novembre. Ma l’ha fatto moltiplicando le provocazioni. Questo è stato inizialmente efficace, ma ha contribuito a renderlo detestabile agli occhi dei francesi”, commenta il direttore di Odoxa, Gael Sliman.

Zemmour ha ottenuto il sostegno di alcuni esponenti del Rassemblement National, e anche la nipote di Marine, Marion Marechal Le Pen, ha lasciato intendere che potrebbe schierarsi con lui. Il 55% dei francesi e il 59% dei sostenitori dell’estrema destra ritiene che le defezioni danneggino la candidatura di Le Pen. Secondo Sliman

Marion Marechal “è molto apprezzata dall’elettorato di destra e della destra conservatrice radicale” e un suo eventuale sostegno a Zemmour potrebbe forse cambiare il quadro. Ma il 62% del campione di estrema destra è contrario a questa scelta e quasi sei su dieci auspicano che appoggi la zia.

Finora i sondaggi indicano il presidente francese Emmanuel Macron in testa al primo turno e vincente al ballottaggio.