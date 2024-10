Israele, lettere da chi resiste al fascismo bellicista

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

11 Ottobre 2024

Lettere da Israele. Voci controcorrente. Voci di chi resiste, con la forza delle parole, a una folle deriva bellicista di un governo dominato da una destra messianica, colonialista, razzista, fascista, e guidato da un Primo ministro che fa della guerra permanente, contro tutto e tutti, l’assicurazione sulla sua vita politica.

Voci di resistenza

Voci da Haaretz, ultimo bastione del giornalismo indipendente e con la schiena dritta in Israele. Voci autorevoli, come quelle di Carolina Landsmann e Yossi Klein.

Scrive Landsmann: “La guerra ha fermato la guerra civile. Nei mesi precedenti all’attacco di Hamas, l’energia per la guerra si è sprigionata in entrambi gli schieramenti politici israeliani. Entrambi gli schieramenti erano decisi ad “andare fino in fondo”, ma entrambi tacevano sul principale pomo della discordia: l’occupazione. La destra non ha fatto capire che lo scopo della riforma giudiziaria è quello di permettere al governo di annettere i territori occupati senza dare la cittadinanza ai palestinesi e di fissare la supremazia ebraica nella legge. La protesta, a sua volta, non si è espressa in difesa delle principali vittime della riforma: gli arabi. La protesta non ha permesso di alzare la bandiera anti-occupazione, per non parlare di quella palestinese.

Netanyahu ha proposto di cambiare il nome della guerra in “Guerra della Rinascita”. L’idea della rinascita, che significa la rinascita della nazione, ottenuta grazie alla guerra, è stata anche prominente nel suo discorso alla cerimonia commemorativa del 7 ottobre: “E quando vinceremo…renderemo i nervi della rinascita molto più forti. La connessione con le nostre radici farà crescere di nuovo l’albero della vita”, ha detto rapsodicamente. Ma non c’è motivo di credere che, alla fine della guerra, Israele rinascerà e riuscirà a creare un bypass storico alla guerra civile. Se la ragione non riconosciuta della spaccatura della nazione è il conflitto con i palestinesi, come si può ricucire senza adottare una posizione unitaria al riguardo?

L’unico modo per evitare la guerra civile che è stata fermata il 7 ottobre è riconoscere, nel mezzo della guerra che è scoppiata quel giorno, che dobbiamo porre fine al nostro dominio sui palestinesi. Ma Netanyahu, come è sua abitudine, vuole raccogliere i frutti senza piantare un solo albero. “Una nuova nascita della libertà”, come disse Abraham Lincoln nel discorso di Gettysburg durante la guerra civile americana, solo senza abolire la schiavitù.

Nel suo ultimo discorso alle Nazioni Unite, Netanyahu ha parlato in modo lirico della benedizione della pace in Medio Oriente, con la pace con l’Arabia Saudita come ancora. “Porterà a una riconciliazione storica tra il mondo arabo e Israele, tra l’Islam e l’ebraismo, tra la Mecca e Gerusalemme”. Israele è impegnato a raggiungere questa pace“, ha detto, ‘e il modo per sconfiggere l’Iran è quello di ’raggiungere la pace”. Questa pace, ha detto, “costituirà la base per un’alleanza ancora più ampia, gli Accordi di Abramo, e questa alleanza includerà gli Stati Uniti, gli attuali partner arabi di Israele, l’Arabia Saudita e altri che scelgono la benedizione della pace”. Sono convinto. Ma i sauditi hanno chiarito che la pace è subordinata al ritorno alla via diplomatica sulla base della soluzione dei due Stati. Se l’Iran è davvero la più grande minaccia per l’umanità, come può Netanyahu permettersi di ignorare il conflitto con i palestinesi, la cui soluzione è l’ancora che garantisce l’asse degli alleati contro l’Iran?

La scorsa settimana Netanyahu si è rivolto direttamente ai libanesi e agli iraniani dicendo: “La nostra guerra non è contro di voi”. A chi non si è rivolto? Ai palestinesi. Nel suo discorso alle Nazioni Unite, ha persino continuato a infangare Mahmoud Abbas, il partner di sicurezza di Israele da decenni. La strada per la benedizione della pace inizia con la risoluzione del problema palestinese. I ministri degli Esteri dell’Arabia Saudita e della Giordania lo hanno ribadito di recente. Nel corso degli anni, Benjamin Netanyahu ha illuso gli israeliani che la pace fosse possibile in Medio Oriente ignorando i palestinesi.

Dai suoi discorsi all’Onu, sembra che stia continuando a gettare sabbia negli occhi degli israeliani e del mondo. Lui e i suoi colleghi si divertono a criticare gli Accordi di Oslo in ogni occasione e a sventolare gli Accordi di Abramo, come se fossero stati possibili senza gli Accordi di Oslo.

La verità è che senza il ritorno agli accordi di Oslo, cioè all’aspirazione a due Stati, Israele non avrà alcuna benedizione. Non avrà pace lungo i suoi confini e non avrà pace al suo interno. Di certo non vedrà alcuna rinascita”.

Senza futuro

Così, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Yossi Klein: “Qualcuno ha visto “the day after” di recente? Negli studi televisivi hanno detto che era l’unica cosa che impediva la vittoria, ma è sparito. Senza lasciare traccia. Il governo non chiede l’aiuto del pubblico nella sua ricerca. I politici hanno smesso di parlarne. Chiunque sia indifferente a ciò che accadrà tra due ore non si preoccuperà di ciò che accadrà tra due settimane, due mesi o due anni. Non comprerà un biglietto aereo tra un mese e non investirà in un appartamento che sarà completato tra un anno.

In un luogo normale, un giovane fa progetti per il proprio futuro. In un luogo normale, lo Stato fornisce le condizioni per realizzare questi progetti. Qui no. Qui il futuro dei giovani non è nelle loro mani: lo hanno abbandonato. In altre parti del mondo, gli studenti lottano per assicurarsi il futuro. Qui lo abbandonano a vecchi rancorosi che li stanno trasformando in carne da macello. Invece di agire per fermare la guerra, il movimento Brothers in Arms li sta portando alla morte.

Come possiamo vivere senza sapere cosa succederà il giorno dopo? Viviamo alla giornata. Trasformiamo l’anormale in normale. Dopotutto, qui tutto è anormale. Non è normale dormire con i pantaloni vicino al letto, pronti per essere indossati durante i 90 secondi della sirena antiaerea e la corsa al rifugio antiatomico. Non è normale gioire per un biglietto per Cipro a 765 dollari. Non è normale fare quattro mesi di servizio di riserva nell’esercito all’anno. Non è normale rischiare la vita nella guerra privata di un sovrano squilibrato.

Ci siamo abituati. Ci siamo abituati ad accettare come normali cose che altrove non lo sono. In nessun paese normale i trasporti pubblici non funzionano il sabato. In nessun paese normale le forze di polizia sono dirette da un criminale. E in nessun paese normale la moglie del primo ministro lo accompagna in ogni singolo viaggio all’estero. Strati di anormalità si stanno accumulando sulla normalità e ne offuscano la differenza. Quando non sappiamo quale sia la linea di demarcazione, dove sia il limite, dove sia il confine, tutto diventa normalizzato.

Perché accettiamo tutto questo? Perché non sappiamo dove sia il confine. Perché ci stanno propinando questa anormalità lentamente, un po’ alla volta. È difficile segnare la linea di demarcazione da non oltrepassare in un momento in cui l’anormalità ci cade addosso lentamente, dandoci il tempo di digerirla.

Sì, abbiamo detto che era terribile quando Itamar Ben è entrato nella Knesset. Ma è stato possibile conviverci e ora è il ministro della Sicurezza nazionale. Possiamo anche convivere con l’acquisizione della presidenza della Corte Suprema, con gli sforzi del ministro dell’Istruzione Yoav Kisch di controllare il Consiglio per l’istruzione superiore, con l’assurdo fascismo di Channel 14 e con la propaganda televisiva in stile sovietico sui soldati che muoiono dalla voglia di stare a Gaza.

Abbiamo imparato a convivere con tutto, ma questo ha un prezzo. Se abbiamo taciuto sull’avidità di Sara Netanyahu come coniuge, domani la vedremo come membro del governo, come responsabile delle decisioni – come Eva Perón, come Imelda Marcos. Se perdoniamo al figlio di Benjamin Netanyahu, Yair, di frequentare Miami mentre i soldati muoiono a Gaza e in Libano, accetteremo come normale la sua nomina ad ambasciatore alle Nazioni Unite. Se crediamo alle bugie che ci propinano i corrispondenti militari, continueremo a pensare che abbiamo invaso il Libano “per riportare indietro gli sfollati” e che abbiamo occupato il corridoio Philadelphia “per liberare gli ostaggi”.

Ci mentono sull’urgente necessità di una “rappresaglia” in Iran. Qualcuno sa perché? Per onore? Per vendetta? Oh, giusto – “deterrenza” di nuovo? Sì, lo stesso rumore senza senso che emettono gli analisti quando non hanno nulla da dire. Ma la “deterrenza” non mira solo a spaventare il nemico, ma anche a spaventare noi. Siamo pazzi, il governo ci avverte: Non ci importa quante persone vengono uccise dalla nostra parte: l’importante è che ne uccidiamo di più.

Sarebbe stato possibile convivere con questa realtà anormale se avessimo saputo che, una volta finita la guerra, saremmo diventati normali. Ma che tipo di normalità possiamo aspettarci? Ancora Netanyahu? Ancora Ben-Gvir? Mastichiamo e ingoiamo l’assenza cronica di normalità con indifferenza. Indifferenti ai declassamenti del rating del credito; indifferenti all’isolamento della Corea del Nord che si sta avvicinando a noi; indifferenti alla fuga di cervelli delle nostre migliori giovani menti.

Chiunque abbia a cuore il proprio futuro non ha nessuno su cui contare. Né i politici corrotti, né i media che si vendono al miglior offerente, né la folla ignorante e violenta dei bibi-isti che avvolge il suo odio per la cultura e l’apprendimento con la rettitudine religiosa. I bibi-isti non andranno da nessuna parte. Juan Perón è morto, ma il peronismo è rimasto in Argentina. Netanyahu farà la fine di ogni carne, ma il Bibi-ismo rimarrà. L’eredità di corruzione e violenza che si lascerà dietro è troppo grande per scomparire così rapidamente”. Così Klein.

Voci libere da Israele. A cui vogliamo bene.