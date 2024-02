Biden: "Putin e i suoi scagnozzi sono responsabili della morte di Navalny"

Powered by

16 Febbraio 2024 - 22.05

Joe Biden ha detto che Vladimir Putin è interamente responsabile della morte in un carcere russo di Alexei Navalny.

Intervenendo alla Casa Bianca, nei suoi primi commenti dopo la notizia della morte di uno dei critici più accaniti del leader russo, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che “come milioni di persone in tutto il mondo”, non era “letteralmente sorpreso e indignato per la morte riportata di Alexei Navalny”

Non fare errori. Putin è responsabile della morte di Navalny. Putin è responsabile. Ciò che è accaduto e che si sta evolvendo è un’ulteriore prova della brutalità di Putin. Nessuno dovrebbe lasciarsi ingannare, né in Russia, né in patria, né in nessuna parte del mondo perché Putin non solo prende di mira i cittadini di altri paesi, come abbiamo visto in quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina, ma infligge anche terribili crimini contro il suo stesso popolo.

Nelle domande dei giornalisti dopo il suo discorso, Biden ha affermato che gli Stati Uniti stanno ancora aspettando la conferma formale della morte del leader dell’opposizione russa, ma non hanno motivo di dubitarne.

Alla domanda se pensasse che si trattasse di “un assassinio”, Biden ha detto:

“La risposta è che non sappiamo esattamente cosa sia successo. Ma non c’è dubbio che la morte di Navalny sia una conseguenza di qualcosa che hanno fatto Putin e i suoi scagnozzi”.