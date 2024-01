L'ululato del golpista Trump: "Biden è una minaccia per la democrazia"

globalist Modifica articolo

21 Gennaio 2024 - 15.26

ATF

Parole di un golpista che è anche il re della menzogna e ella faccia tosta: Joe Biden è una minaccia per la democrazia. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in New Hampshire, durante il quale ha attaccato anche Nikki Haley. Non «metterà al sicuro il confine» e si è schierata con «Barak Hussein Obama nell’opporsi al travel ban», ha osservato Trump.

Joe Biden non è in grado di guidare il paese, è corrotto ed è il peggiore della storia, aggiunge Trump accusando anche i «fake media». «Siamo un paese in cui non è più consentita la libertà di parola. Siamo un paese che non è più rispettato e non è più ammirato nel mondo. Siamo un paese in cui Wall Street continua a correre solo perché pensa che Maga vincerà le elezioni. Siamo un paese che è ormai incapace di risolvere anche i problemi più facili», rincara la dose descrivendo la situazione negli Stati Uniti.

«Torneremo a essere un grande paese: il 2024 è la battaglia finale. Ci riprenderemo il paese», mette in evidenza Trump.