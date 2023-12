La guerra di Gaza vista da Ehud Olmert, un "destro" perbene

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

22 Dicembre 2023 - 16.57

Ehud Olmert è stato premier d’Israele. Un premier Likud, lo stesso partito di Benjamin Netanyahu. Olmert è un uomo di destra. Ma di una destra moderata, lontana dagli estremi ultranazionalistici e messianici dei partiti che “Bibi” ha imbarcato nell’attuale governo.

Un destro perbene

Olmert non ha nulla, nella sua formazione politica o nei suoi lunghi e tormentati trascorsi politici, del pacifista romantico, tutto “peace and love”. Ha combattuto e fatto combattere. Ma non è mai stato un avventuriero.

E le considerazioni che affida ad uno scritto per Haaretz ne sono la conferma: “I combattimenti nella Striscia di Gaza settentrionale e più recentemente nel cuore del complesso militare di Gaza a Khan Yunis s – annota Olmert – sono difficili e insoliti. È un tentativo di trovare il giusto equilibrio tra il raggiungimento dell’obiettivo militare desiderato di eliminare i combattenti di Hamas e distruggere le infrastrutture militari e civili dell’organizzazione, e allo stesso tempo uno sforzo supremo per ridurre la perdita di vite umane dalla nostra parte e ridurre al minimo le inevitabili vittime tra i cittadini di Gaza che non sono coinvolti nel terrorismo.

Alla fine di due mesi di combattimenti, possiamo dire che questo sforzo militare è stato condotto da una nuova generazione ispiratrice di comandanti e combattenti coraggiosi e dediti. A poco a poco, a volte lentamente per scelta, le unità avanzano, scoprendo tunnel nascosti, distruggendo centri di produzione di bombe situati all’interno di moschee e scuole e indebolendo la resilienza di Hamas. Alcuni, come me, hanno temuto per i livelli di prontezza delle forze terrestri israeliane.

Ci siamo preoccupati alla luce dei fallimenti registrati negli eventi passati, a partire dalla seconda guerra in Libano e continuando con gli eventi nella Striscia di Gaza nel corso degli anni. Ora possiamo tutti affermare senza il minimo dubbio che l’esercito di Herzl Halevi sta operando a un livello professionale impressionante, con un coordinamento eccezionale tra l’ala aerea e le forze di terra, con una rara implementazione di informazioni in tempo reale raccolte durante i combattimenti e trasferite alle unità in prima linea, contribuendo a rendere il combattimento decisivo.

Una guerra contro un’organizzazione terroristica che costruisce il suo quartier generale all’interno di aree residenziali è più difficile, più complessa e sfortunatamente anche più sanguinosa di una collisione frontale di battaglioni corazzati nel deserto o battaglie aeree tra aerei.

Le aspettative che il nostro governo deleterio aveva prodotto riguardo agli obiettivi della guerra erano infondate, irreali e irraggiungibili fin dall’inizio. Netanyahu li ha tirati fuori con un viso arrossato, gli occhi tremanti e le mani che si muovevano a un ritmo teatrale, poco dopo aver assorbito lo shock iniziale del 7 ottobre. Sembrava un uomo il cui mondo è rovesciato. Gli obiettivi della guerra sono stati dichiarati per ragioni nefaste. Naturalmente, tutti vogliamo eliminare Hamas — non c’è persona intelligente tra noi che non desideri la scomparsa di Hamas e persino, nei momenti di rabbia e crisi, immagina Gaza come un mucchio di rovine.

Netanyahu, se fosse stato pienamente cosciente quando ha proclamato per la prima volta questo affannoso impegno o quando lo ha ripetuto in ciascuna delle sue grottesche conferenze stampa, avrebbe dovuto sapere che non c’era alcuna possibilità di raggiungerlo. Ahimè, fin dall’inizio Netanyahu non è stato impegnato in una guerra per i cittadini di Israele ma nella sua guerra. La guerra privata, personale e politica sua e della sua famiglia. Indicare l’obiettivo della distruzione di Hamas prepara il terreno per incolpare tutti i livelli al di sotto di Netanyahu per non averlo raggiunto.

Io – Bibi – volevo. Sono loro, cioè il ministro della difesa, il capo di stato maggiore, lo stato maggiore e i combattenti – quelli che i sostenitori di Netanyahu hanno accennato sono in qualche cospirazione infida con Hamas che ha causato il disastro di ottobre – sono colpevoli. Io, Bibi l’eroe, ero pronto a guidare l’assalto fino alla distruzione finale del movimento di Hamas.

Vanità, frode, inganno, teatro. Bibi – nella sua essenza, nella forma più pura della sua falsità.

È chiaro a molti oggi che sebbene l’Idf combatta con raro coraggio e perseveranza, con le attenzioni necessarie, e mentre subisce perdite dolorose, non c’è possibilità di soddisfare le aspettative che Bibi ha creato. Non ci sarà una “distruzione” di Hamas.

Gaza sta crollando. Migliaia di suoi abitanti stanno pagando con la loro vita, migliaia di combattenti di Hamas vengono felicemente uccisi, ma la distruzione di Hamas non sarà raggiunta. Sia che Yahya Sinwar venga trovato o goda di una breve vita nascosta fino a quando lui, Mohammed Deif e i loro partner nella leadership di Hamas non saranno eliminati, Hamas continuerà come una forza molto debole, maltrattata e sanguinante. Ma continuerà ad esistere ai margini di Gaza.

Dato che questa è la vera valutazione della situazione, dobbiamo prepararci a un cambiamento di direzione.

So che questo potrebbe essere impopolare. Nell’atmosfera di incitamento, spavalderia e arroganza che caratterizza la condotta di questo governo e del suo capo, non si deve evitare di dire cose che non sono ovvie ma sono necessarie, per un senso di responsabilità nazionale.

Lo Stato di Israele ora affronta la scelta tra un cessate il fuoco come parte di un accordo che potrebbe portare a casa gli ostaggi nella speranza che la maggior parte di loro sia viva, e un cessate il fuoco senza accordo, senza ostaggi, senza risultati apparenti, con una perdita totale di ciò che resta del sostegno pubblico internazionale per il diritto dello Stato di Israele di esistere senza minacce terroristiche da parte delle organizzazioni sanguinarie.

Questa cessazione delle ostilità ci sarà imposta dai nostri più stretti alleati, guidati da Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Germania. Non saranno più in grado di sostenere il prezzo che pagano alla luce del divario tra la mancanza di una soluzione militare e la continuazione dei combattimenti con costi umanitari le cui conseguenze non saranno disposti a sopportare.

Questi sono gli unici due percorsi che ci stanno davanti. Continuare i combattimenti ci porterà importanti risultati locali. Più combattenti di Hamas saranno uccisi, più tunnel saranno dissotterrati, più leader dell’organizzazione omicida saranno esposti. Non ci sarà l’eliminazione di Hamas. Ci possono essere, Dio non voglia, più ostaggi morti.

Se Israele termina i combattimenti – dopo l’alto costo in vite umane che ha dovuto sopportare il coraggio e il sacrificio dei nostri comandanti, soldati e leadership militare – con una lunga lista di ostaggi morti, non saremo in grado di perdonare noi stessi come popolo e come società.

Se è lì che finiamo, estromettere il mascalzone dal trono del primo ministro non sarà una compensazione sufficiente per il nostro fallimento morale come paese.

È il momento di decidere. Un cessate il fuoco con gli ostaggi viventi, o una cessazione forzata delle ostilità con quelli morti.”

Ehud Olmert, un “destro” perbene.

Il piacere di essere presi in giro

Ne scrive, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Chaim Levinson: “In un pomeriggio di maggio del 2021, durante l’operazione Guardian of the Walls nella Striscia di Gaza, è stato pubblicato un messaggio vocale in un gruppo WhatsApp molto grande. È stato attribuito al capo dell’aeronautica israeliana dell’epoca, Amikam Norkin, che presumibilmente ha descritto l’operazione per bombardare i tunnel di Hamas a Gaza. Ma l’oratore era in realtà il corrispondente della difesa (inducente) del sito di notizie di Walla, Amir Bohbot.

“Amici, non so cosa stai pensando o cosa sai, ma questi giorni sono molto complessi e difficili. Ci sono stati decessi sul fronte interno e nell’Idf”, ha detto, sembrando entusiasta come il figlio maggiore del primo ministro, Yair Netanyahu, che si rilassa sulla spiaggia a Miami.

“Ma non posso dire tutto. Ieri sera l’Idf ha capovolto tutto. Li abbiamo semplicemente fatti a brandelli in una delle più grandi operazioni dell’aeronautica di sempre, inviando 160 aerei in meno di mezz’ora in uno spazio molto, molto stretto, uno dei più affollati del mondo. Abbiamo portato fuori 450 combattenti armati e…tutti i loro tunnel e pozzi di lancio.

“È per una buona ragione che non hanno sparato a Tel Aviv ieri sera; sono ancora sotto shock per quello che abbiamo fatto. Dopo di che abbiamo giocato un trucco folle su di loro – e non posso approfondire neanche questo. Ma è davvero, davvero eccitante, e ogni persona che recita il kiddush sul vino questa sera dovrebbe benedire i soldati dell’Idf, amen”.

Ho ricordato questa registrazione questa settimana quando il portavoce dell’Idf Daniel Hagari ha riferito della scoperta di un enorme tunnel di Hamas che va da Jabalya nel nord di Gaza all’attraversamento di Erez più a nord. È così largo che puoi percorrerlo in auto. . Cosa è successo dopo quel vanto estatico da parte del giornalista israeliano di allora e l’annuncio sulla scoperta del tunnel ora?

Ecco la storia: dai combattimenti di maggio 2021, una campagna di sensibilizzazione ha preso di mira il pubblico israeliano; vogliono convincerci che i nostri militari sono stupendi. La nostra forza aerea non ha eguali al mondo e Hamas ha subito un colpo mortale. Gli israeliani amano quella parola. Ecco un’altra parola amata, deterrenza, come in “Abbiamo ancora una volta raggiunto la deterrenza”.

Politici, generali nelle riservisti e giornalisti si erano uniti in una propaganda che ci è esplosa in faccia il 7 ottobre. Ma possiamo solo incolpare noi stessi. Gli israeliani amano essere irretiti da fake news trionfalistiche. L’intero scopo dell’unità del portavoce dell’Idf è quello di mettere il rossetto sulle sciocchezze. Dopo tutto, nessuno vuole sentire che abbiamo un esercito mediocre il cui corpo di intelligence è fallito, un esercito che un gruppo terroristico ha messo in ginocchio.

In Israele, le bugie sono un’industria, una merce molto richiesta. Chiunque voglia dire la verità è considerato parte dell’industria della depressione. Sinistra, Haaretz, al Jazeera etc.

L’industria nazionale strength-and-pride si gloria in tutto ciò che fanno le Forze di Difesa Israeliane. Piange per ogni articolo dell’edizione del venerdì del tabloid Israel Hayom sulla cooperazione tra un ufficiale paracadutista e il suo amico nel Corpo Corazzato.

Cosa non hanno detto e quali allucinazioni non hanno raccontato di quel bombardamento dei tunnel nel maggio 2021? Hanno descritto l’operazione come incomparabilmente brillante.

Abbastanza sicuro, è iniziato con un inganno – anche se non è chiaro che fosse orchestratocome un inganno: un tweet inglese dell’unità del portavoce dell’Idf su un’offensiva di terra. Questo doveva spingere i terroristi nei tunnel in modo che l’aeronautica potesse finire il lavoro.

“Abbiamo ottenuto un grande successo sugli sforzi di Hamas sottoterra”, ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa. “Hamas ha investito un intero decennio nello scavo di tunnel, e la maggior parte di loro, non tutti, una gran parte, sono andati giù per lo scarico. La metropolitana di Hamas è passata da una risorsa strategica a una trappola mortale per i terroristi”.

Il ministro della difesa dell’epoca, Benny Gantz, , ha aggiunto: “Negli ultimi giorni l’Idf, sotto il comando del capo di stato maggiore Aviv Kochavi, ha trasformato la rete di tunnel di Gaza – utilizzata per lo stoccaggio delle armi – da nascondigli sotterranei in trappole mortali. La metropolitana di Hamas è diventata un treno infernale. Questo risultato strategico nella guerra a Hamas sta perforando la sua dottrina di guerra”.

Poi sono arrivati i corrispondenti militari. Una volta in gioventù mi sono seduto con un corrispondente di 10 anni più grande di me. Mi ha raccontato del momento in cui ha deciso di diventare un giornalista: stava muovendo le sue viscere in una trincea durante la guerra dello Yom Kippur mentre leggeva un giornale che descriveva come stavamo battendo il nemico. Ha deciso di fare il giornalista e dire la verità al pubblico.

Dov’è Yoav Limor? “Questa era la wild card di Hamas – il piano strategico volto a dargli una vittoria nella battaglia, o almeno a impedirgli di perdere”, si meravigliava in Israel Hayom nel 2021.

“Ci hanno investito milioni e innumerevoli ore di lavoro, ed erano sicuri che stesse dando loro l’immunità. Invece, la loro carta segreta è diventata una trappola mortale.

“Quando i combattimenti saranno finiti e arriverà il momento di trarre conclusioni, Hamas dovrà capire non solo come l’è stata negata la sua capacità più significativa, ma anche cosa dice sul futuro: se il suo progetto di tunnel sia passato da una soluzione a un problema”.

Il giornalista Nir Dvori ha aggiunto su Twitter prima che diventasse X: “Non è stato di punto in bianco che fonti di sicurezza in passato hanno detto che Hamas non lo capiva, ma i suoi tunnel sarebbero diventati cimiteri di massa. L’Idf aveva già in programma di trasformare la minaccia del tunnel in un’opportunità, ed è esattamente quello che è successo ieri sera”.

Le inchieste successive di Amos Harel su Haaretz e Tal Lev-Ram per Maariv hanno mostrato che questo era più di una stronzata. Ci siamo ingannati. Ilana Dayan, in un rapporto per il suo programma di notizie investigative “Uvda”, ha intervistato l’allora capo del Comando Meridionale Eliezer Toledano, che ha detto che forse 10 terroristi sono stati uccisi nella metropolitana, quella folle trappola mortale.

Ma che differenza fa? La narrazione era già stata stabilita. L’unità del portavoce dell’IDF ha vinto. Noi tutti abbiamo tutti perso.

Israele ha bisogno di riabilitarsi da molte cose dal 7 ottobre, specialmente mentendo a noi stessi. Ci stiamo divertendo in campagne di pubbliche relazioni, video e “messaggi”, ma stiamo ignorando che siamo l’unico pubblico di destinazione, non le persone all’estero.

Per 15 anni abbiamo avuto un primo ministro la cui arte è dire bugie, la cui esperienza è BS-ing. Si guadagna da vivere oscurando a verità. Dipinge sempre se stesso e l’Idf come potenze che distruggono il nemico. Sono supportati dai giornalisti giudiziari amici.

E proprio come siamo gradualmente tornati alle nostre abitudini del 6 ottobre, nella nostra propaganda siamo tornati alle minacce, all’arroganza e alle promesse vuote. Promettiamo di bombardare il e distruggere Beirut – e siamo solo un pelo di larghezza dal rovesciamento di Hamas. Riporteremo immediatamente a casa, sani e salvi, grazie alla pressione militare; la nostra presenza sul terreno farà la differenza.

“Stiamo vincendo”, è la scritta sul muro virtuale del principale programma di notizie del venerdì sera di Channel 12 qualche settimana fa. Per buona misura, il conduttore Dany Cushmaro ha tenuto un discorso emotivo. È più divertente dire che stiamo vincendo che calpestare l’acqua.

Puoi capire l’inclinazione umana a credere che tutto sia buono, non male, a voler sentire parlare degli incredibili aerei dell’aeronautica, dell’intelligenza artificiale, dei cyberhacker e delle forze speciali.

È eccitante pensare agli astuti agenti del servizio di sicurezza Shin Bet che entrano nel telefono di Yahya Sinwar. È rassicurante sognare il Mossad che uccide il capo del programma nucleare degli ayatollah nel mezzo dell’Iran.

È molto più divertente svegliarsi con analisti felici che con esperti militari dalla schiena dritta che ci dicono che l’Idf è impreparato per l’escalation lungo le strade, che non siamo forti come vorremmo essere, che i nostri leader sono da qualche parte tra mediocre e fallito.

L’abuso di sostanze ha un prezzo. Il giorno in cui la sostanza si esaurisce è un’opportunità di riabilitazione”.