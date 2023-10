In Polonia vince l'opposizione europeista, Tusk: "Pronti a prendere il potere in qualsiasi momento"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 16.51

Basta con i sovranisti omodobi di estrema destra, è ora di aprire le finestra della Polonia e di cambiare aria.

L’opposizione filo-europea che ha vinto le elezioni parlamentari di domenica in Polonia, ponendo fine a otto anni di governo populista-nazionalista del partito Diritto e Giustizia (PiS), è pronta a prendere il potere «in qualsiasi momento»: lo ha dichiarato il suo leader, Donald Tusk.

«I partiti democratici vincitori sono in contatto permanente e sono pronti ad assumersi la responsabilità di governare il Paese in qualsiasi momento», ha dichiarato Tusk in un video pubblicato su X e ha invitato il presidente polacco Andrzej Duda «a prendere decisioni forti e rapide».

Dopo l’annuncio ufficiale dei risultati, spetta infatti al presidente convocare la prima riunione del nuovo Parlamento, entro un massimo di 30 giorni, e nominare una persona per formare il nuovo governo.

La legge polacca non definisce chi debba essere questa persona. Il Capo dello Stato potrà scegliere tra un candidato del principale partito rappresentato nel nuovo Parlamento – in questo caso il PiS, a cui è vicino ma che non sembra avere alcuna possibilità di formare una coalizione di maggioranza – o qualcuno dell’opposizione, che sta già proclamando la propria volontà di formare un governo di coalizione.