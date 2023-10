Il ministro della Difesa israeliano sfida Hamas: "Hanno due opzioni, arrendersi o morire"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 15.35

Un altro falco estremista: il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha affermato che i membri del gruppo estremista palestinese Hamas hanno due opzioni nella guerra in corso nella Striscia di Gaza: “arrendersi o morire”.

“I nostri aerei arriveranno ovunqueà ogni missile ha un indirizzo. Raggiungeremo tutti i membri di Hamas”, ha detto Gallant ai piloti e ai tecnici della flotta di F-35 dell’aeronautica israeliana nella base aerea di Nevatim.

“I membri di Hamas hanno due opzioni: morire nelle loro posizioni o arrendersi incondizionatamente. Non esiste una terza opzione. Spazzeremo via l’organizzazione di Hamas e la smantelleremo di tutte le sue capacità”, ha aggiunto Gallant, citato dal Times of Israel.