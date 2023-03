Biden e Scholz: "Ranghi serrati nel sostegno dell'Ucraina invasa dai russi"

globalist Modifica articolo

4 Marzo 2023 - 10.50

La Germania non può essere considerata un ‘falco’. Ma sicuramente sull’Ucraina non ha una posizione diversa da quella che non preveda una ‘pace giusta’ che passi per il rispetto dell’integrità territoriale del paese.

“Ranghi serrati” e “sintonia” fra Usa e Germania sul sostegno all’Ucraina nella sua difesa contro l’invasione russa: è quanto hanno ribadito nel vertice di ieri a Washington il presidente Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

È quanto riporta la stampa Usa, in mancanza di una conferenza stampa congiunta e di altre comunicazioni ufficiali. Biden ha soltanto rilasciato qualche breve dichiarazioni prima dell’incontro, assicurando ai giornalisti alla Casa Bianca la massima unità di intenti fra i due partner: «Come alleati della Nato, stiamo rendendo l’alleanza più forte e più capace», ha detto. Secondo il New York Times, che apre su questo le sue pagine online, «Biden e Scholz stanno cercando di dimostrare al mondo di essere i custodi di una forte alleanza Nato contro l’aggressione russa e le interferenze cinesi».

Il secondo tema dell’incontro è infatti stato la preoccupazione per il coinvolgimento della Cina nel conflitto. Prima di partire per Washington, Scholz aveva parlato al Bundestag e aveva chiesto direttamente a Pechino – il principale partner commerciale del suo Paese – di «usare la vostra influenza a Mosca per fare pressione per il ritiro delle truppe russe», ricorda il quotidiano Usa.