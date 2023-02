Pentagono: è improbabile che Kiev riconquisti la Crimea

globalist Modifica articolo

2 Febbraio 2023 - 11.35

Il Pentagono ritiene «improbabile» che le truppe ucraine siano in grado di riconquistare la Crimea dalle truppe russe nel prossimo futuro. Lo riporta Politico´ facendo riferimento a un briefing riservato per i membri del Comitato dei servizi armati della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti. Il Pentagono ha non ha commentato quanto scritto daPolitico´ che cita quattro diverse fonti.

Intanto i soccorritori scavano tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti, dopo che un missile russo ha distrutto un condominio a Kramatorsk, nell’est dell’Ucraina, uccidendo almeno 3 persone e ferendone altre venti.

Le autorità locali inizialmente hanno affermato che la Russia aveva lanciato un razzo, ma in seguito le forze di polizia hanno riferito che si è trattato di un missile tattico Iskander-K.

“Almeno otto condomini sono stati danneggiati. Uno di loro è stato completamente distrutto”, ha reso noto la polizia in un post su Facebook. “Potrebbero esserci persone sotto le macerie”.

“Persone innocenti sono morte e si trovano sotto le macerie”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’attacco nella città situata nella regione orientale di Donetsk, mentre un centinaio di agenti sono intervenuti sul posto.