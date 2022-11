Ucraina, la Germania dice no alla tregua: "Favorirebbe solo la Russia, non è il momento"

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 14.18

Ucraina, la Germania ritiene che una tregua in questo momento favorirebbe solo la Russia. Secondo il presidente Steinmeier, i consigli in questo senso sono frutto di «leggerezza. Una tregua a questo punto sarebbe come sottoscrivere ciò che è già accaduto, l’ingiustizia».

«Significherebbe che la Russia terrebbe i territori occupati«e si accetterebbero «le violazioni del confini e il disprezzo del diritto internazionale», ha aggiunto, parlando con la Deutsche Welle. Steinmeier ha poi definito una strategia di guerra brutale quella messa in atto al momento dalla Russia, che prende di mira obiettivi civil. Gli ucraini sono minacciati dalla penuria di cibo, dall’oscurità e dal freddo».