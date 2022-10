Steinmeier è arrivato a Kiev: il presidente della Germania incontrerà in serata il presidente Zelensky

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022

Il presidente della Germania incontrerà in serata il presidente Volodymyr Zelensky, scrive lo Spiegel. Steinmeier è arrivato in treno. Steinmeier inizialmente voleva incontrare Zelensky a Kiev giovedì scorso.

Tuttavia, ha rinviato il viaggio con breve preavviso perchè il ministero degli Esteri federale e il ministero federale degli interni, nonchè la polizia federale e altre autorità avevano sollevato problemi di sicurezza.

Steinmeier e Zelensky lanceranno un appello congiunto alle città e ai comuni tedeschi affinchè stipulino a breve termine accordi con i comuni ucraini per aiutare le persone durante l’inverno. I cittadini ucraini soffrono in particolare per la distruzione dell’infrastruttura energetica a seguito dei recenti attacchi di droni e razzi russi.