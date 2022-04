"Vicino alla Russia in passato": Kiev non vuole la visita del presidente tedesco Steinmeier

globalist

12 Aprile 2022 - 18.23

L’Ucraina non ama i filo-russi e in queste settimana (come è comprensibile anche se non condivisibile) c’è una forte emotività, come dimostra la protesta dell’ambasciatore ucraino che non vuole russi e ucraini innalzare la croce alla via Crucis o al divieto di eseguire opere di artisti russi.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier era pronto a recarsi in vista a Kiev insieme gli omologhi polacco e dei Paesi baltici, ma il governo ucraino ha definito la sua presenza “indesiderabile”: lo ha reso noto lo stesso Steinmeier.

“Qualche giorno fa il presidente polacco Andrzej Duda aveva suggerito di recarsi a Kiev per mandare un segnale forte di solidarietà con l’Ucraina. Io ero pronto ma devo prendere atto che a Kiev è stato ritenuto indesiderabile” ha concluso Steinmeier.

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca le autorità ucraine ritengono che negli ultimi anni il Presidente tedesco abbia avuto degli “stretti vincoli” con la Russia.