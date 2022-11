Merkel: "Ho tentato di convincere i leader Ue a dialogare con Putin, ma non ho più potere e per Putin conta solo quello"

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 13.44

L’ex cancelliere tedesco Angela Merkel ha reso noto di aver cercato di convincere gli alleati europei della necessità di trovare un formato per dialogare con il presidente russo Vladimir Putin sull’Ucraina, ma di essersi resa conto che non aveva più influenza. Lo ha rivelato in un’intervista pubblicata dal settimanale tedesco “Der Spiegel” spiegando di aver voluto l’iniziativa perchè percepiva che il Protocollo di Minsk – l’accordo firmato nel 2014 da Ucraina, Federazione Russa, Donetsk e Lugansk sotto gli auspici dell’Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa e che cercava una soluzione politica al conflitto- era diventato obsoleto.

“L’accordo di Minsk era stato lasciato vuoto. Nell’estate del 2021, dopo che i presidenti Biden e Putin si erano incontrati, cercai di creare un nuovo formato di dibattito europeo indipendente con Putin e con Emmanuel Macron nel Consiglio dell’Ue”. “Alcune persone si opposero e non ebbi più la forza di impormi perchè tutti sapevano che me ne sarei andata in autunno”. L’ex cancelliera ha rivelato anche che nei colloqui con gli altri leader dell’Unione Europea, lei fece pressing “sugli altri, perchè non intervenite? Ma dite qualcosa!”. “Uno mi rispose: ‘e’ troppo grande per mè; un altro si limitò ad alzare le spalle: ‘questo e’ quello che devono fare i grandì”. Ma ha assicurato che se si fosse candidata di nuovo a settembre alle elezioni tedesche “avrebbe insistito di più”.

Merkel ha poi rivelato l’atmosfera vissuta quando incontrò per l’ultima volta Putin al Cremlino, il commiato prima di lasciare la Cancelleria. “La sensazione era molto chiara: ‘In termini di potere sei finita’. Per Putin conta solo il potere”.