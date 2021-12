Macron omaggia Merkel: "Grazie Angela per non aver dimenticato le lezioni della Storia"

globalist

8 Dicembre 2021

La sua linea del rigore ha portato al caos in Grecia, quando invece. Che trovare una situazione morbida si è determinata una macelleria sociale in un paese indebitato fino al collo e che si era dato il colpo di grazia con le Olimpiadi costate un’enormità e che avevano fatto ingigantire del debito pubblico oltre ogni misura.

Poi un parziale ravvedimento ed il rigore si è attenuato.

Ad ogni modo Angela Merkel rimarrà a lungo nella storia politica europea. E nel giorno del passaggio di consegne non mancano gli attestati di stima e di riconoscenza.

Nel giorno dell’elezione di Olaf Scholz alla Cancelleria, Emmanuel Macron in un video messaggio rende omaggio ad Angela Merkel.

“Grazie, cara Angela, per non avere mai dimenticato le lezioni della Storia, per aver fatto così tanto per noi, per aver fatto avanzare l’Europa”, ha scritto il presidente francese in un tweet nel quale è contenuto il video che mostra lo stesso Macron e Merkel in vari momenti dei loro incontri durante i vertici internazionali.