Ucraina, Borrell: "Un altro attacco russo e il sistema elettrico verrà distrutto"

22 Novembre 2022 - 19.19

L’Ucraina rischia di rimanere senza energia elettrica, i continui attacchi dei russi stanno mettendo in ginocchio il Paese. A denunciare la situazione, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell.

“Un altro attacco come quello dei giorni scorsi al sistema elettrico ucraino da parte della Russia lo distruggerà completamente. E in quel caso non si potranno più usare le infrastrutture di carico e scarico nei porti, con effetti anche sulla capacita’ di esportazione di prodotti alimentari”.