Ucraina, gli Usa: "Nessuna discussione con la Russia senza l'Ucraina"

18 Novembre 2022 - 18.41

Guerra in Ucraina, la strada della diplomazia è lunga e come si possono accorciare i tempi? Gli Stati Uniti «non avranno discussioni con la Russia sulla pace in Ucraina senza che Kiev ne sia parte». Lo ha ribadito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Usa, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa. «Non stiamo partecipando a discussioni sulla fine della guerra con la Russia», ha aggiunto, sottolineando che Washington «si affida a Zelensky». «Spetta a lui decidere quando»

Canali aperti tra Washington e Mosca per evitare rischi nucleari

Il rischio del «potenziale uso» di armi nuclari e di «calcoli sbagliati» tra Occidente e Russia «è una delle ragioni» per cui gli Stati Uniti «vogliono mantenere aperti i canali di comunicazione» con Mosca. Lo ha sottolineato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in riferimento al recente incontro ad Ankara del direttore della Cia, William Burns, con la sua controparte russa, o ad altri contatti di esponenti dell’Amministrazione o dei comandi militari Usa con le controparti russe.