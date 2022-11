Zelensky esagera: "Il missile in Polonia è un messaggio della Russia al G20"

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 09.22

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ritiene che il missile caduto in Polonia “non sia altro che un messaggio della Russia al vertice del G20”: lo ha detto parlando in conllegamento video davanti ai leader del gruppo riuniti a Bali. C’è “uno Stato terrorista tra di voi, dal quale dobbiamo difenderci”, ha aggiunto.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha discusso con il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba della sicurezza energetica e delle esigenze di difesa aerea dell’Ucraina, dopo il più massiccio attacco aereo della Russia alle infrastrutture energetiche dall’inizio della guerra. In un comunicato, il Dipartimento di Stato americano ha riferito della telefonata, in cui Blinken e Kuleba hanno discusso anche dell’esplosione in Polonia, vicino al confine ucraino, che ha ucciso due persone ed è oggetto di indagine. Nella telefonata, il rappresentante degli Stati Uniti ha ribadito all’Ucraina che il suo Paese lavorerà con gli alleati e i partner per fornire all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per difendersi dalla Russia.

In una telefonata separata, Blinken ha parlato anche con il Ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau, al quale ha espresso le condoglianze per i due morti e ha manifestato sostegno e assistenza per le indagini.