Missile sulla Polonia, Biden assolve la Russia: "Improbabile che sia stato lanciato da lì"

16 Novembre 2022 - 09.17

È “improbabile” che il missile che è caduto in Polonia sia partito dalla Russia. Lo ha detto il presidente Joe Biden dopo l’incontro di emergenza a Bali con gli alleati. “Questo è dovuto all’analisi della traiettoria ma non voglio dire che si sia già completata una vera indagine sull’accaduto”. Parlando dopo il vertice di emergenza dei leader G7 e Nato presenti a Bali per il G20, il presidente degli Stati Uniti ha detto che “ci sono informazioni preliminari che contestano” il fatto che il missile cha ha colpito la Polonia, uccidendo due persone, sia statp sparato dal territorio russo.

Il presidente ha detto di avere informato gli alleati dei suoi colloqui con il presidente polacco Duda e col segretario generake della Nato Stoltenberg e che c’è “totale unanimità tra le persone al tavolo” a sostegno dell’indagine polacca sull’attacco. “Mi assicurerà che venga accertato esattamente cosa è accaduto. Poi, ragioneremo sui prossimi passi”, ha detto Biden al termine del vertice.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha denunciato i “barbari” bombardamenti della Russia sui civili in Ucraina, in un clima di crescente tensione dopo un attacco missilistico in Polonia. “Stanno davvero esagerando”, ha detto Biden all’inizio di un incontro con il primo ministro britannico Rishi Sunak a margine del vertice del G20 sull’isola indonesiana di Bali.