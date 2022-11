Al via colloqui Onu-Russia sul rinnovo dell'accordo sull'export grano

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 15.03

Colloqui sono in corso tra delegazioni di Onu e Russia in merito al rinnovo dell’accordo per l’esportazione di grano dai porti ucraini, destinato a scadere tra poco più di una settimana.

«Si spera che le discussioni facciano avanzare i progressi compiuti nell’agevolare l’esportazione senza ostacoli di cibo e fertilizzanti provenienti dalla Federazione russa verso i mercati globali», afferma la portavoce delle Nazioni Unite Alessandra Vellucci. L’accordo è stato firmato il 22 luglio da Ucraina e Russia, insieme a Turchia e Onu, e ha permesso la partenza di oltre dieci milioni di tonnellate di grano.

Alla fine di ottobre Mosca ha brevemente sospeso la sua partecipazione all’accordo e ha minacciato di non rinnovarlo, lamentando la mancata attuazione della parte dell’intesa che riguarda le esportazioni di fertilizzanti e cereali russi.