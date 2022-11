Israele, il j'accuse di Yossi Klein: "Il fascismo siamo noi"

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

6 Novembre 2022 - 17.33

Preroll

“Ora è ufficiale: Il fascismo siamo noi”. Sarebbe potuto essere il titolo di apertura di un giornale del belpaese all’indomani della vittoria elettorale di Fratelli d’Italia. Ma per i tanti don Abbondio che albergano ai comandi della stampa mainstream italiana, sarebbe stata la prova di un coraggio che non hanno.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Un coraggio che non manca a chi in Israele non ha chiuso gli occhi di fronte alla realtà che è emersa dalle elezioni dell’1 novembre.

Middle placement Mobile

Una realtà che quel titolo sintetizza con drammatica efficacia: “Ora è ufficiale il fascismo siamo noi”.

Dynamic 1

E’ il titolo di un’analisi svolta su Haaretz da Yossi Klein “La vittoria del blocco di Netanyahu e la sconfitta della sinistra – scrive Klein – non sono né una sorpresa né l’aspetto più influente delle elezioni. C’è stato un vincitore in queste elezioni: il nazionalismo sionista religioso. Netanyahu se ne andrà. Così come Ben-Gvir. Il fascismo è qui per restare. Non è più solo un altro giocatore politico in campo, è una visione del mondo.



Questo è un cambiamento storico e drammatico. Il fascismo si è imposto. Il quadro generale è che è arrivato con un punteggio di 14-0: 14 seggi per il fascismo, 0 seggi per la sinistra. Una sconfitta bruciante. Israele ha adottato la visione del mondo del peggiore dei suoi nemici. Chiamiamola per quello che è: Ben-Gvirismo è Kahanismo è fascismo. Non siamo stati sorpresi. Eravamo indifferenti. Abbiamo chiamato i fascismi in erba “processi” nella speranza che continuassero per sempre, o almeno che non fiorissero finché ci fossimo noi. Ma il 14-0 non è solo una fase; ha già saltato tutta la fase. I processi sono dinamici. Si sviluppano e avanzano, prima alla Knesset, poi al gabinetto e poi a casa vostra. l fascismo è una vecchia conoscenza. È qui dal 1967, forse da prima. Ci si vergognava di chiamarlo così, ma era presente a ogni passo, anche se lo accettavamo in silenzio. Oggi non c’è più vergogna. Il fascismo non è più una maledizione. Oggi si può dare del fascista a qualcuno e non si viene insultati. Chiamateci fascisti se vi va, a Otzma Yehudit non ci interessa, alle prossime elezioni Yigal Amir avrà un posto in lista. Così come abbiamo legittimato Ben Gvir, legittimeremo il fascismo. Lo convertiremo. Prenderemo l’estrema destra, le metteremo uno zucchetto e delle frange rituali e avremo un fascismo sionista-religioso. Umberto Eco ha definito il fascismo anche come una profonda affinità per la tradizione, una concezione del dissenso come tradimento, un’ossessione per la cospirazione e il culto dell’eroe e della morte. Il fascismo religioso sionista ebraico ha tutto questo. Quando l’estrema destra è salita al potere in Italia, non ci siamo fatti prendere dal panico e non abbiamo invitato gli ebrei a venire a vivere in Israele. E se 80 anni fa gli ebrei venivano uccisi in suo nome? Direte che non dobbiamo fare paragoni e che anche il fascismo ha i suoi lati positivi. Apprezzeranno il patriottismo, loderanno la disciplina. Chi è responsabile della vittoria del fascismo qui? A breve termine la televisione commerciale e a lungo termine il sistema educativo. La televisione ha costruito Ben-Gvir come un buffo clown, una trovata innocua, e gli ha dato una piattaforma che nessun politico ha mai sognato. Ora, quando il genio è uscito dalla bottiglia, si rifiuta di rientrarvi. Non preoccupatevi della televisione, si sta già preparando per i nuovi padroni, per inchinarsi e leccare i piedi.

Dynamic 2



L’adulazione della televisione commerciale al fascismo non ci ha sorpreso. Siamo arrivati preparati. Per 75 anni il fascismo è stato insegnato nelle scuole senza chiamarlo per nome. “Amore per la patria”, “insediamento”, “estrema destra”. Ci hanno insegnato che siamo migliori del mondo intero, ma anche sue vittime. Grazie al legame tra autocommiserazione e arroganza, abbiamo fatto ciò che la democrazia rifiuta e il fascismo accetta. Ogni ministro dell’Istruzione ha contribuito al progresso del fascismo. Ogni programma di studio lo ha rafforzato. Lo hanno diluito con ingredienti destinati a offuscarne l’essenza; “il nostro diritto alla terra” ci ha dato il diritto di espellere i rifugiati e di tormentare gli occupati. I genitori si sfregavano gli occhi increduli: Sono andati a dormire con bambini buoni e si sono svegliati con truppe d’assalto. Se vogliono davvero sapere da dove i loro figli hanno preso questa cattiveria, dovrebbero andare a scuola e leggere il programma di studi, controllare cosa imparano e soprattutto cosa non gli è permesso di imparare. Capiranno che si può insegnare ai diciassettenni i diritti umani, la giustizia e l’uguaglianza di fronte alla legge quando, da soldati, dovranno schiacciare questi valori sotto i piedi. Non si può insegnare l’uguaglianza in un Paese di conquista e spiegare cos’è un confine quando non è permesso menzionare la Linea Verde. Forse è già troppo tardi. Forse abbiamo perso la nostra occasione e il fascismo non può più essere sradicato.



Come ogni movimento fascista, userà strumenti democratici per vincere; rifletterà la visione del mondo della maggior parte dell’opinione pubblica. È legittimo? Ma il fascismo può essere legittimo in un Paese democratico?

L’ingresso ufficiale del fascismo nelle nostre vite è il vero messaggio delle elezioni. Si parla del processo di Netanyahu, si parla del servizio militare di Lapid, ma non dell’elefante nella stanza. Lo eludono, lo ignorano. Dopo queste elezioni tutti devono chiedersi se sono ancora orgogliosi di essere israeliani”.

Dynamic 3

Da legge e imparare a memoria. Perché vale anche per l’Italia.

Punto di non ritorno

Altro contributo prezioso alla comprensione del punto di non ritorno a cui è giunto Israele lo offre un’altra firma storica del quotidiano progressista di Tel Aviv: Alon Pinkas. Scrive Pinkas: “Israele non è un Paese di estrema destra/religioso. Ma presto avrà un governo di estrema destra/religioso.

Dynamic 4



Israele non è un Paese etnocratico suprematista ebraico. Ma presto avrà un governo etnocentrico pieno di razzisti suprematisti ebrei.



Israele non è un Paese fascista, ma presto avrà un governo che sa molto di fascismo. (Si veda l’elenco di Umberto Eco delle 14 caratteristiche comuni del fascismo).

Dynamic 5



Israele non è uno stato di apartheid. Ma tra poche settimane avrà un governo che stabilirà politiche e farà dichiarazioni che sicuramente alimenteranno la falsa accusa di apartheid.

Israele non è un Paese (particolarmente) corrotto. Ma inaugurerà un governo guidato da un uomo sotto processo per corruzione, frode e violazione della fiducia. Avrà anche un ministro di alto livello – Arye Dery, leader del partito ultra-ortodosso Shas – che non solo è stato in carcere per corruzione, ma è stato anche rimosso dal gabinetto due anni fa come parte di un patteggiamento per una nuova accusa.



Israele non è una replica dello Stato utopico, liberale, tollerante, egualitario e inclusivo descritto in “Altneuland” di Theodor Herzl, ma nemmeno nei suoi peggiori incubi Herzl sognava un governo di coalizione in cui 45 dei 65 membri fossero religiosi – con solo nove donne. Al di là delle analisi sofisticate e dei numeri, c’è una realtà ineluttabile: il 50% degli israeliani ha votato per una coalizione quasi fascista, ultrareligiosa e tollerante la corruzione. Certo, ci sono circostanze attenuanti che rendono questo risultato logico per alcuni osservatori, e naturalmente la politica identitaria rappresenta la stragrande maggioranza di questi voti. Ma la linea di fondo è chiara.

Sociologi e politologi amano parlare di “tribalismo” e frammentazione israeliana. È un ritratto accurato del mosaico israeliano. Nel corso degli anni, Benjamin Netanyahu ha opportunamente raggruppato e semplificato le divisioni: Ebrei contro israeliani, Gerusalemme contro Tel Aviv. In altre parole, laici e liberaldemocratici contro patriottici, nazionalisti, tradizionali e religiosi. Ha fuso nazionalismo e religione in un unico blocco di voti.

È per questo che il 50% degli israeliani ha votato. Non si è trattato di una divisione tra destra e sinistra, ma di una divisione tra democrazia e anti-democrazia, tra liberali e illiberali.



Nelle ultime 48 ore sono stati scritti tutti i commenti lachimici, rabbiosi, da fine del tempo. Sono gli stessi che si autoflagellano e che la sinistra e il centro-sinistra hanno trasformato in una forma d’arte. E sono simili alla situazione negli Stati Uniti. La destra israeliana incolpa sempre l’altra parte per tutto. Non si scusa mai, non ripensa mai, non cede mai e raddoppia sempre i “fatti falsi”. Gli argomenti più utili per la destra israeliana sono il “whataboutism” che porta ad accuse di insufficiente patriottismo e all’inevitabile “tradimento”. Come in America, il centro-sinistra liberal-democratico è sempre impegnato in un’introspezione che è un eufemismo per l’auto-immolazione. E come in America, ogni discorso o grido di destra inizia con “è colpa della sinistra che…”, mentre ogni conversazione di sinistra o centrista inizia con “il problema della sinistra è…”, seguito da una stroncatura dei politici di sinistra. C’è sempre un sacco di culpa, mai un mea culpa. La frustrazione è reale. Guardate i numeri. Alle elezioni, il blocco Netanyahu ha vinto con il 49,55% contro il 48,92%, una differenza di ben meno di un punto percentuale. Ma se si includono i partiti appena sotto la soglia elettorale – Meretz e Balad – e si esclude Habayit Hayehudi di Ayelet Shaked, che è arrivato ben al di sotto della soglia, i numeri sono 48,92% per il centro-sinistra e 48,36% per la destra religiosa. In ogni caso, ecco cosa otterrà Israele nella nuova coalizione. Le persone che non hanno prestato servizio militare decideranno sulle questioni di pace e di guerra. Circa la metà degli uomini di questa comunità non lavora e non paga le tasse, ma i loro rappresentanti gestiranno l’economia. Persone che hanno infranto leggi e commesso crimini “riformeranno” il sistema giudiziario, e persone che non hanno mai studiato storia, matematica o inglese gestiranno il sistema educativo.

Per la posta in gioco – la democrazia, lo stato di diritto e una società aperta – le elezioni del 2022 potrebbero probabilmente eclissare il voto del 1996 come uno spartiacque che plasmerà Israele per anni. Le circostanze sono diverse: nel 1996 era Shimon Peres a candidarsi pochi mesi dopo l’assassinio di Yitzhak Rabin. Perse per lo 0,25% in un’elezione diretta a Primo Ministro, ma gli effetti sono simili. Come l’America, Israele è diviso in modo tossico, con denominatori comuni in diminuzione e una narrativa che si sta rapidamente dissolvendo. Ciò che la Costituzione e la Carta dei Diritti erano per l’America, il sionismo e la Dichiarazione di Indipendenza lo sono per Israele. In entrambi i Paesi, questi valori non sono più condivisi”.

Più chiaro e drammatico di così…

Post scriptum

Alla luce dei risultati delle elezioni e delle riflessioni di cui sopra, chi ha denunciato la deriva etnocratica dello Stato ebraico, che viene da lontano, era nel torto? E chi ha tradito il sionismo? Giriamo la domanda a direttori e analisti della stampa italiana che pur di giustificare ogni atto politico d’Israele hanno chiuso ambedue gli occhi, oltre che le pagine dei loro giornali, occultando quella deriva che oggi porta una persona perbene, un intellettuale onesto, come Klein affermare che “Il fascismo siamo noi”.