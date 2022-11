Erdogan l'ambiguo: "Con Putin manderemo grano gratis all'Africa"

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 11.20

La Turchia e la Russia hanno trovato un accordo per mandare grano gratuitamente ai Paesi che più ne hanno bisogno, soprattutto in Africa. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, affermando che ha parlato di questo direttamente con il capo di Stato russo Vladimir Putin.

“Abbiamo trovato un consenso su come utilizzare maggiormente il corridoio nel Mar Nero” dove passano le navi che trasportano grano, ha detto Erdogan, lanciando un appello al G20 affinché le esportazioni raggiungano i Paesi meno sviluppati.

Parolin: “Da Mosca piccoli segnali, la Santa Sede è sempre disponibile”

Sulla guerra in Ucraina da parte di Mosca “qualche piccolo accenno c’è stato”, per esempio per quanto riguarda l’accordo sul grano, “sono piccoli segnali, spero vadano nella direzione del buon senso”. Lo ha detto il cardinale segretario di Stato, Pietro Paroli, a margine del Forum in Bahrein. Quanto invece alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron di coinvolgere il Papa nella mediazione “purtroppo non ci sono passi in avanti ma resta la disponibilità della Santa Sede ad aiutare in qualsiasi forma possibile”.