La Russia fa ancora propaganda: "La Ue è la principale vittima delle sanzioni contro di noi"

3 Novembre 2022 - 11.07

Mosca torna sul cavallo di battaglia della propaganda puntando sulla destra e quella parte di opinione pubblica che non vede di buon occhio rinunciare a qualcosa per la vicenda ucraina.

I Paesi dell’Ue e i loro cittadini sono diventati le principali vittime delle sanzioni anti-russe, secondo il Segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolaj Patrushev. «Gli Stati dell’Ue sono diventati le principali vittime della guerra delle sanzioni. Gli europei stanno soffrendo per l’inflazione dei beni di prima necessità, per il forte aumento dei prezzi dell’energia e per problemi socio-economici, che stanno già portando a un malcontento di massa», ha detto Patrushev durante una riunione dei segretari dei Paesi della Csi, come riporta la Tass.