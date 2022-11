La Russia ha iniziato la sua campagna di coscrizione autunnale: ecco di cosa si tratta

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 14.04

La Russia ha iniziato la sua campagna di coscrizione autunnale, pochi giorni dopo che il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che la «mobilitazione parziale» per la guerra in Ucraina era terminata. Con un decreto pubblicato sul sito web del governo, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di “arruolare nel periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 2022 120mila cittadini della Federazione Russa di età compresa tra 18 e 27 anni”.

Il ministero della Difesa aveva precedentemente riferito, secondo l’agenzia di stampa statale Tass, che la normale leva autunnale non ha nulla a che fare con la guerra russa in Ucraina. I coscritti non entreranno nella zona di guerra e la maggior parte di loro trascorrerà un anno di servizio militare vicino a casa.