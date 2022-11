Gli Stati Uniti: "È evidente che l'Iran aiuti la Russia nelle operazioni per uccidere gli ucraini"

globalist Modifica articolo

1 Novembre 2022 - 18.50

Scambio di accuse: “È evidente che l’Iran continua a sostenere la Russia e le sue operazioni per uccidere gli ucraini”. Lo ha detto il portavoce per del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa.

Anche il Regno Unito accusa Teheran.

lIl Regno Unito si unisce agli Usa nelle accuse contro Teheran sulle presunte forniture militari alla Russia di armi utilizzate poi da Mosca in Ucraina. «A dispetto delle smentite del Cremlino e del governo iraniano – si legge sul profilo Twitter del ministero degli Esteri britannico -, un funzionario russo ha ammesso che l’Iran ha fornito droni usati dalla Russia per prendere di mira infrastrutture civili ucraine».

«Il sostegno dell’Iran alla guerra brutale e illegale di Putin è deplorevole», prosegue il testo, che rivendica poi «le sanzioni» già adottate da Londra il 20 ottobre, come da altri alleati occidentali, contro individui e strutture iraniane ritenute «coinvolte» in queste attività. Il Foreign Office, seguito a ruota dall’account ufficiale del dicastero della Difesa britannico, retwitta quindi il video di un audio rubato giorni fa durante la pausa di un talk show televisivo russo a tale «Ruslan Pukhuv», indicato come «consigliere della Difesa» di Mosca, il quale a microfono «inavvertitamente aperto» avrebbe «ammesso l’utilizzo russo di droni iraniani»