Ucraina, la Norvegia approva un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

28 Ottobre 2022 - 16.33

Oslo è stata oggetto anche di azioni spionistiche della Russia ed è evidente che abbia alta la guardia. Il governo norvegese ha annunciato di aver adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprende 30 persone e 7 entità, in risposta all’operazione militare di Mosca in Ucraina e ai referendum nelle repubbliche di Donetsk e Lugansk e nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, per la loro incorporazione nella Federazione russa.

“Altre 30 persone fisiche e 7 entità sono state aggiunte all’elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive, tra cui diversi che sono stati coinvolti nei cosiddetti ‘referendum’ nelle regioni ucraine occupate”, si legge nella nota. Il governo ha sottolineato che le nuove sanzioni miravano a ridurre la capacità della Russia di finanziare ulteriormente l’operazione militare iniziata in Ucraina a febbraio, mirata alle esportazioni di beni e servizi verso la Russia. Il pacchetto include anche le persone che sarebbero responsabili dello svolgimento di referendum sui territori ucraini incorporati in Russia sui loro risultati, secondo il governo norvegese.

“Le sanzioni stanno diventando sempre più complete e rappresentano una risposta europea forte e chiara all’aggressione russa in Ucraina. Le opportunità di impegnarsi in attività commerciali con la Russia sono state ora notevolmente ridotte e comportano un rischio elevato”, ha affermato il ministro degli Affari esteri norvegese, Anniken Huitfeldt, in una nota diffusa dal governo.

Il 23-27 settembre, le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e le parti controllate dalla Russia delle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhzhia hanno tenuto referendum sull’opportunità di entrare a far parte della Russia. I risultati dei referendum hanno mostrato che la stragrande maggioranza degli elettori sosteneva l’adesione alla Russia. Il 30 settembre Vladimir Putin ha firmato trattati con i capi dei nuovi territori sull’incorporazione delle regioni in Russia. Pochi giorni dopo, Putin ha firmato le leggi federali che ratificano l’ammissione dei territori alla Federazione Russa.

In risposta, l’Unione Europea ha imposto un nuovo pacchetto di sanzioni contro i rappresentanti del settore della difesa russo e gli organizzatori di referendum nelle regioni.