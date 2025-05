La Norvegia accusa Israele: "Crea un pericoloso precedente che minaccia diritto internazionale e sicurezza globale"

globalist Modifica articolo

Israele sta creando un pericoloso precedente in materia di violazioni del diritto internazionale dei diritti umani a Gaza che sta rendendo il mondo intero più pericoloso, ha avvertito il ministro norvegese per lo Sviluppo Internazionale.

La Norvegia ha svolto un ruolo storico nella regione, anche facilitando gli Accordi di Oslo tra Israele e i palestinesi che portarono a un accordo rivoluzionario nel 1993. Lo scorso anno ha riconosciuto lo Stato palestinese, uno dei pochi paesi europei ad averlo fatto.

«Siamo molto preoccupati che possa nascere un nuovo standard internazionale in cui il cibo viene usato come arma, in cui all’ONU viene negato l’ingresso nelle zone di guerra e conflitto, e anche ad altre ONG viene negato l’accesso», ha detto. «E Israele sta costruendo qualcosa che chiamano Gaza Humanitarian Foundation (GHF), che serve a militarizzare gli aiuti umanitari».

La GHF, il controverso gruppo logistico sostenuto da Israele e Stati Uniti, ha iniziato questa settimana a distribuire cibo a Gaza. In mezzo a scene caotiche, le forze israeliane hanno dichiarato di aver sparato «colpi di avvertimento» presso un centro di distribuzione. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, almeno un civile è stato ucciso e 48 sono rimasti feriti.

Una valutazione sostenuta dall’ONU, pubblicata all’inizio di questo mese, ha rilevato che l’intera popolazione della Striscia di Gaza, circa 2,1 milioni di persone, è a rischio critico di carestia, con mezzo milione di persone classificate come in catastrofe.

Aukrust ha detto: «Temiamo e siamo molto preoccupati che questo possa diventare un nuovo standard nel diritto internazionale e che questo renderà il mondo molto più pericoloso per tutti noi».

Ha però aggiunto che non spetta ai politici decidere se il termine genocidio sia applicabile a Gaza, affermando che questa è una decisione che spetta alla Corte internazionale di giustizia. «Il genocidio è il crimine peggiore che un paese possa commettere e il crimine peggiore che i politici possano commettere, e questo non dovrebbe essere polarizzato», ha detto.

Ha aggiunto tuttavia che Oslo manterrà una “linea aperta” con tutte le parti – compreso Hamas – per il dialogo, e ha promesso che la Norvegia sarà “presente nel lungo periodo” per ricostruire Gaza.

«Non abbiamo limitazioni su chi possiamo contattare. Direi il contrario. Saremmo felici di parlare, e vogliamo parlare, con coloro che sono responsabili, che si tratti di Israele, Hamas o altri», ha detto. «Il dialogo è la parola più importante quando si tratta di costruire la pace e vogliamo mantenere una linea aperta con tutti i paesi, tutti i gruppi che possono avere un’influenza in questa situazione».

Il fondo petrolifero norvegese, il più grande fondo sovrano al mondo che opera secondo regole stabilite dal parlamento, ha finora inserito nella lista nera 11 aziende per aver aiutato l’occupazione israeliana.

La prossima settimana, il parlamento norvegese dovrebbe respingere le richieste di fermare gli investimenti del fondo in aziende che vendono prodotti e servizi nei territori palestinesi occupati.

Aukrust ha detto che le decisioni riguardanti il fondo sovrano sono prese dalla banca, non dai politici.

«È la banca a decidere dove vuole investire. I politici stabiliscono le regole», ha detto. Le regole, ha aggiunto, sono «molto chiare» nel vietare che il fondo investa in qualsiasi cosa che contribuisca a una violazione del diritto internazionale.

La decisione della Norvegia di riconoscere lo Stato di Palestina nel maggio 2024 è stata presa «per mandare un messaggio di speranza», ha detto Aukrust.

Ha esortato le persone in tutta Europa a «continuare a protestare» e a mantenere la fiducia nella politica. «Finché la guerra continuerà, dal lato del governo norvegese continueremo a valutare cosa possiamo fare di più. Quale nuova iniziativa possiamo intraprendere. Come possiamo mandare un messaggio ancora più chiaro a coloro che sono responsabili di tutto questo».

«Negli ultimi diciotto mesi abbiamo assistito a un rispetto molto basso del diritto internazionale nella guerra a Gaza, e negli ultimi mesi è peggio che mai», ha detto Åsmund Aukrust. «Quindi, per il governo norvegese è molto importante protestare contro questo, condannare questa chiara violazione».

Oltre a contribuire al peggioramento della catastrofe umanitaria a Gaza, ha affermato che le azioni di Israele rappresentano una minaccia globale per altri conflitti presenti e futuri.