Il colmo dei colmi: gli invasori russi accusano Kiev di essere una colonia Usa

26 Ottobre 2022 - 10.59

L’Ucraina ha perso la capacità di esistere come Paese ed è diventata una colonia degli Stati Uniti: lo scrive su Telegram Vyacheslav Volodin il presidente della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, come riporta la Tass.

“L’Ucraina è stata occupata dalla Nato, e il Paese è diventato una colonia statunitense. Kiev riceve ordini da Washington e le forze ucraine vengono guidate dal Pentagono”, afferma Volodin, secondo il quale il “regime di Kiev” non è in grado di onorare i suoi impegni sociali nei confronti dei cittadini o pagare salari e pensioni da solo. “Il sistema finanziario del Paese è in rovina e deve pagare un debito di oltre 100 miliardi di dollari. Gli interessi sui prestiti stanno crescendo su base giornaliera”, ha concluso.